برنامه ۶ نماینده ایران در روز دوم رقابتهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بیست و چهارمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان امروز چهارشنبه ۱۶ آبان ماه در روز دوم این مسابقات، مبارزات اوزان ۶۰-، ۶۷- و ۷۵- کیلوگرم مردان، ۵۰-، ۵۵- و ۶۱- کیلوگرم زنان برگزار می شود که تیم ملی ایران در هر ۶ وزن نماینده دارد.

سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم دور نخست به مصاف «کریستین ویچا» از لتونی می رود و در صورت پیروزی با برنده چین و چک مبارزه می کند. در وزن ۵۵- کیلوگرم فاطمه چالاکی ابتدا با «ایرنا شاریخینتا» از بلاروس پیکار می کند و در صورت پیروزی به مصاف «گلساری سوهارب» از تاجیکستان می رود. رزیتا علیپور هم در وزن ۶۱- کیلوگرم در اولین دیدار «فریدا آبیوآ» از آذربایجان را پیش رو دارد و در ادامه به مصاف نماینده بلژیک می رود.

در بخش مردان و در وزن ۶۰- کیلوگرم امیر مهدی زاده دور اول استراحت دارد و سپس با «گارسیا پایارس» از پاناما مبارزه می کند. هامون درفشی پور در وزن ۶۷- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت با برنده مبارزه کاستاریکا و کانادا پیکار می کند. در وزن ۷۵- کیلوگرم نیز بهمن عسگری ابتدا با «ویلیام انگم» از سوئد و در صورت کسب پیروزی با نمایده چین مبارزه خواهد کرد.

در روز نخست این مسابقات سجاد گنج زاده در وزن ۸۴+ کیلوگرم به دیدار نهایی راه یافت. ذبیح الله پورشیب در وزن ۸۴- کیلوگرم راهی مبارزه رده بندی شد. حمیده عباسعلی، پگاه زنگنه، ابوالفضل شهرجردی و فاطمه صادقی هم از دور مسابقات کنار رفتند.

این دوره از مسابقات سه شنبه ۱۵ آبان ماه با حضور ۱۱۱۷ کاراته کا از ۱۴۰ کشور به میزبانی اسپانیا در سالن «ویزینک» شهر مادرید آغاز شده وتا عصر یکشنبه ۲۰ آبان ماه ادامه خواهد داشت.