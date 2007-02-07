هیات دولت حضور پرشور ملت در راهپیمایی 22بهمن را ضامن اقتدار و عزت ایران دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روزهای فجر انقلاب اسلامی و پیروزی ملت مسلمان، آزادیخواه و استقلال طلب ایران عزیز بر رژیم طاغوتی و وابسته را امسال در حالی گرامی می داریم که یاد و نام سالار شهیدان، آذین لحظه ها و روزهای شورانگیز بهمن ماه است.

کیست که نداند انقلاب اسلامی، مولود فرخنده عاشورا بود و میراث برده از کاروان سرافرازی که تاریخ بر مظلومیت و عزتش، توأمان، شهادت داده است و قافله سالارش، مرگ را بر ننگ و این دو را بر پذیرش آتش دوزخ ترجیح داد و هم او بود که فرمود: اگر آیین جدم جز با کشته شدن من برقرار نمی ماند، پس ای تیغ ها مرا در برگیرید! و چنین بود که 28 سال پیش، اندیشه عاشورائیان سال 64 قمری در مردان و زنان عاشورایی سال 1357 شمسی ظهوری دوباره کرده و با قافله سالاری فرزندی از خاندان رسول اعظم(ص) که خون حسین(ع) در رگ های او می جوشید، قیام کفر ستیز و عدالت خواه ایرانیان در 22 بهمن به بار نشست و پرچم طاغوت سرنگون و رایت جمهوری اسلامی برافراشته شد.

از آن روز، ایران و ایرانی که حکم خدا را در دست و خشنودی او را در اندیشه و انتظار ظهور آن یگانه دادگستر را در دل داشت، عزم خود را جزم کرد، آستین همت بالا زد و برای ساختن جامعه ای پاک ، راه آبادانی دین و دنیا را بر اساس آموزه های ناب قرآن و عترت در پیش گرفت.

امروز از رهگذار آن بیداری تاریخی، همت بلند مردم و جنبش جان های شیفته حق و آماده فدا و ایثار در سرزمین ما، ایران عزیز، به جایگاهی غبطه برانگیز برای دوستانش دست یافته است، همچنان که دشمنان و بدخواهان را نیز در وادی حسرت و هراس از رشد و پیشرفت روزافزون خود فرو برده است.

طلوع ستاره نیکبختی و موفقیت در آسمان دانش، فناوری، فرهنگ ، سیاست و اقتصاد کشور به ویژه دستاوردهای عظیم روزهای اخیر در عرصه انرژی هسته ای، پزشکی، کشاورزی، صنعت و دیگر شاخه های علم و فناوری، گواه آن است که عصر باروری انقلابی که در بهمن 57 به نام خدا آغاز شد، فرارسیده است و از این پس با طلوع خورشید در هر پگاه این خاک گهرخیز، می توان انتظار شنیدن خبری تازه از موفقیت فرزندان سربلند ایران اسلامی در عرصه های گوناگون کسب عزت و معرفت و دانایی و پیشرفت را داشت.

دولت جمهوری اسلامی که با شعار عدالت، مهرورزی، خدمت وپیشرفت لباس نوکری ملت انقلابی را بر تن کرده است، با مردم خوب و رهبر عزیز خود بر محور آرمانهای انقلاب اسلامی و بنیانگذارنظام ، تجدید پیمان می کند و همگان رابه معیاد همیشگی در 22 بهمن ماه فرا می خواند و مطمئن است که حضور حماسی و پرشور آحاد ملت در این روز ضامن اقتدارو عزت ایران و پاسخ گویایی به آمریکا و همه بدخواهان ایران و ایرانی و بازدارنده دشمنان این سرزمین از پی جویی اندیشه های کور و ناپاکشان خواهد بود.