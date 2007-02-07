دانشگاههای سراسر یونان تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاههای یونان اکنون تعطیل هستند و تا مدت نامشخصی فعالیت نخواهند داشت. این اعتصاب در اعتراض به طرح دولت مبنی بر صدور مجوز فعالیت برای دانشگاههای خصوصی به راه افتاده است.

در پی برگزاری تظاهرات از تابستان گذشته، زمانی که اعتراضات دانشجویان و اساتید سال آکادمیک را کوتاه کرد و امتحانات تشکیل نشد، دانشگاههای این کشور دچار برآشفتگیهای بسیاری شدند. این ناآرامیها به دنبال ارائه طرحهای دولتی درخصوص اجرای اصلاحات آموزشی در این کشور به راه افتادند.

دانشگاههای یونان که همگی از بودجه دولتی تامین مالی می شوند اکنون با کسری شدید بودجه روبه رو هستند، با این حال دولت از اختصاص بودجه اضافی در این خصوص امتناع ورزیده است.

به نوشته روزنامه انگلیسی زبان "کاتیمرینی"، "ماریه تا جیاناکو" رئیس آموزش عالی یونان در جلسه مشترک با روسای دانشگاهها متعهد به افزایش سرمایه گذاری در این زمینه شد اما جزئیات بیشتر در خصوص این خبر منتشر نشده است.