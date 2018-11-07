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۱۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۳۳

سخنان جنجال برانگیز بن سلمان در نشست بی سابقه با مسیحیان صهیونیست

سخنان جنجال برانگیز بن سلمان در نشست بی سابقه با مسیحیان صهیونیست

رسانه های صهیونیست از سخنان جنجال برانگیز ولی عهد عربستان در جریان نشست بی سابقه با هیأت مسیحیان حامی رژیم صهیونیستی در ریاض خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که اخیرا «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان در اقدامی بی سابقه با اعضای یک هیأت از مسیحیان حامی رژیم صهیونیستی دیدار کرده بود.

رئیس این هیأت صهیونیستی اعلام کرد که در جریان این نشست، محمد بن سلمان در خصوص جمال عبدالناصر و امام خمینی (ره) صحبت کرد.

بن سلمان در این نشست طبق معمول با متهم کردن ایران، مدعی شد که امام خمینی (ره) و جمال عبدالناصر رئیس جمهور پیشین مصر باعث نابودی منطقه شده اند!

بن سلمان در این نشست گفت که دشمنانش جنبش حماس، داعش و القاعده هستند.

وی افزود که ایران، حزب الله و اخوان المسلمین نیز جزو دشمنانش هستند.

بن سلمان در حالی این سخنان جنجال برانگیز را مطرح می کند که با بحران بی سابقه ترور جمال خاشقجی رو به رو است و بر اساس گزارش های رسانه ها شاهزادگان سعودی قصد برکناری او را از قدرت دارند.

کد مطلب 4452471

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    نظرات

    • حسين DK ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۶
      7 0
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      خدايى ارزش داره حرفهاى اين ملخ خور را گزارش كرد؟
    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۶
      16 1
      پاسخ
      توهم توطئه داره در حالیکه خودش اصل توطئه است

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