سخنان جنجال برانگیز بن سلمان در نشست بی سابقه با مسیحیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که اخیرا «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان در اقدامی بی سابقه با اعضای یک هیأت از مسیحیان حامی رژیم صهیونیستی دیدار کرده بود.

رئیس این هیأت صهیونیستی اعلام کرد که در جریان این نشست، محمد بن سلمان در خصوص جمال عبدالناصر و امام خمینی (ره) صحبت کرد.

بن سلمان در این نشست طبق معمول با متهم کردن ایران، مدعی شد که امام خمینی (ره) و جمال عبدالناصر رئیس جمهور پیشین مصر باعث نابودی منطقه شده اند!

بن سلمان در این نشست گفت که دشمنانش جنبش حماس، داعش و القاعده هستند.

وی افزود که ایران، حزب الله و اخوان المسلمین نیز جزو دشمنانش هستند.

بن سلمان در حالی این سخنان جنجال برانگیز را مطرح می کند که با بحران بی سابقه ترور جمال خاشقجی رو به رو است و بر اساس گزارش های رسانه ها شاهزادگان سعودی قصد برکناری او را از قدرت دارند.