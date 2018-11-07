برنامه پرسپولیس بعد از فینال آسیا مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، با توجه به برنامه‌ریزی رقابت‌های لیگ برتر، تمرینات سرخپوشان پس از بازی با کاشیما آنتلرز برای پنج روز تعطیل خواهد بود.

برانکو ایوانکوویچ هم پس از این بازی، همراه با هموطنانش در کادر فنی، راهی کرواسی خواهد شد و صبح روز یکشنبه ۲۷ آبان، به تهران باز می‌گردد.

به این ترتیب، تمرینات سرخپوشان در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان زیر نظر کریم باقری انجام خواهد شد.

پرسپولیس از ساعت ۱۸:۳۰ شنبه هفته آینده در دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف کاشیما ژاپن می رود.