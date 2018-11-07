  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۳۰

برنامه پرسپولیس بعد از فینال آسیا مشخص شد

برنامه پرسپولیس بعد از فینال آسیا مشخص شد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، بعد از هدایت تیمش در بازی پایانی لیگ قهرمانان راهی کرواسی خواهد شد و تمرینات تیم نیز پنج روز تعطیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، با توجه به برنامه‌ریزی رقابت‌های لیگ برتر، تمرینات سرخپوشان پس از بازی با کاشیما آنتلرز برای پنج روز تعطیل خواهد بود.

برانکو ایوانکوویچ هم پس از این بازی، همراه با هموطنانش در کادر فنی، راهی کرواسی خواهد شد و صبح روز یکشنبه ۲۷ آبان، به تهران باز می‌گردد.

به این ترتیب، تمرینات سرخپوشان در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان زیر نظر کریم باقری انجام خواهد شد.

پرسپولیس از ساعت ۱۸:۳۰ شنبه هفته آینده در دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف کاشیما ژاپن می رود.

کد مطلب 4452488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها