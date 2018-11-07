رضایت شفر از لغو بازی با پدیده

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود روز جمعه استقلال از هفته دوازدهم لیگ مقابل پدیده صدرنشین به میدان برود که به دلیل دیدار روز شنبه پرسپولیس برابر کاشیما آنتلرز ژاپن در فینال لیگ قهرمانان این بازی به روزهای آینده موکول شد.

استقلال روز دوشنبه بازی سختی برابر ماشین سازی تبریز برگزار کرد و نتوانست به سه امتیاز این دیدار هم دست پیدا کند. این تیم باید دوباره روز جمعه مقابل پدیده به میدان می رفت که این لغو بازی باعث شد تا بیشتر از هر کسی وینفرد شفر سرمربی آبی پوشان خوشحال باشد زیرا هم بازیکنانش از خستگی سفر و بازی با ماشین سازی بیرون خواهند آمد و هم او می تواند تا دیدار بعدی استقلال زمان بیشتری برای تمرین کردن و آماده سازی تیمش داشته باشد.

شفر حتی می تواند امیدوار باشد علی کریمی مصدومیتش برطرف شده و به بازی بعد استقلال هم برسد.