به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، شیرزاد جمشیدی با بیان اینکه برق فقط یک صنعت خاص، تأمین روشنایی و یک نیاز ساده نیست، اظهار داشت: امروز برق خدمتی استراتژیک و تأمین کننده زیرساخت‌های بسیاری از خدمات است.

وی با اشاره به فعالیت‌های ۶ ماهه اول سال جاری معاونت بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان همدان گفت: بخشی از این اقدامات در حوزه بهره‌برداری بوده که در این راستا تعداد ۲ هزار و ۳۹۸ مورد آزمایش و اصلاح ارت انجام شده است.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: در بخش اصلاح و تعویض جمپرهای KV ۲۰ و فشار ضعیف تعداد ۹ هزار و ۳۸۵ مورد اصلاحیه انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه در بخش اصلاح کابل سرویس مشترکین تعداد ۶ هزار و ۳۲۷ فقره اصلاحات برای پایداری برق مشترکین انجام شده است، گفت: در بخش تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیع تعداد ۴۲ دستگاه ترانس عمومی مورد سرویس و تعمیر قرار گرفته‌اند.

جمشیدی به فعالیت‌های بهره‌برداری در دیگر بخش‌ها مانند جمع‌آوری اشیاء مازاد از روی شبکه، رفع حریم شبکه‌های توزیع، بارگیری و تعدیل بار پست‌های توزیع، اصلاح اتصالات سست با دوربین‌های حرارتی، جمع‌آوری برق‌های غیر مجاز اشاره و عنوان کرد: تعداد ۲ هزار و ۴۵۷ مورد اشیاء پرتاب شده بر روی شبکه‌های توزیع جمع‌آوری شد.

وی عنوان کرد: تعداد ۷۲۶ فقره رفع حریم از شبکه‌های توزیع برای تأمین امنیت سلامت شهروندان و رفع افت ولتاژ مشترکین به تعداد ۳ هزار و ۳۲۶ مورد تعدیل بار از پست‌های استان نیز از اقدامات انجام شده در نیمه نخست امسال بوده است.

