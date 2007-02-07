به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان آموزش و پژوهش حوزه هنری اعلام کرد سیدحسین سلطانی، ابراهیم کریمی حکاک، سیدعلی کاشفی خوانساری و کامیار فانیان در این کارگاه به ترتیب درباره موضوعات نقاشی خیالی سازی و نقاشی قهوه خانه ای، تعزیه و نمایش های آئینی، ادبیات حماسی و نواهای آئینی سخنرانی می کنند.

هر کدام از این کارگاهها به یاد یکی از استادان پیشکسوت تعزیه همچون حسین قوللر آغاسی، هاشم فیاض، بازل خراسانی و بخشو برگزار می شود. حضور هنرجویان و دانشجویان رشته های ادبی و هنری در این همایش آزاد است.