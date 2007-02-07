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۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۴۴

کارگاه یکروزه هنرهای عاشورایی در تالار اندیشه برگزار می‌شود

کارگاه آموزش و پژوهش در ادبیات و هنرهای نمایشی، تجسمی و موسیقی با موضوع عاشورا از ساعت هشت تا 16 فردا پنجشنبه 19 بهمن در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان آموزش و پژوهش حوزه هنری اعلام کرد سیدحسین سلطانی، ابراهیم کریمی حکاک، سیدعلی کاشفی خوانساری و کامیار فانیان در این کارگاه به ترتیب درباره موضوعات نقاشی خیالی سازی و نقاشی قهوه خانه ای، تعزیه و نمایش های آئینی، ادبیات حماسی و نواهای آئینی سخنرانی می کنند.

هر کدام از این کارگاهها به یاد یکی از استادان پیشکسوت تعزیه همچون حسین قوللر آغاسی، هاشم فیاض، بازل خراسانی و بخشو برگزار می شود. حضور هنرجویان و دانشجویان رشته های ادبی و هنری در این همایش آزاد است.

کد مطلب 445255

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