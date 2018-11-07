استیلی: دنبال صعود مقتدرانه از مرحله مقدماتی آسیا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حمید استیلی پس از پایان مراسم قرعه کشی رقابت های مقدماتی قهرمانی زیر ٢٣ سال آسیا گفت: ما در این مرحله با تیم های عراق، یمن و ترکمنستان در گروه سوم قرار گرفته ایم. به نظر من هیچ گروه آسانی وجود ندارد و باید به دنبال صعود مقتدرانه از این مرحله باشیم چون کار اصلی ما برای صعود به المپیک در مرحله نهایی رقابت ها آغاز می شود. فراموش نکنیم که ما هم تیم بسیار خوبی در اختیار داریم که شایستگی های خودش را نشان می دهد.

مدیر تیم امید در مورد حریفان کشورمان نیز تصریح کرد: پیش از این سابقه بازی دوستانه با عراق را داشته ایم و می دانیم تیم خوبی دارند. یمن و ترکمنستان هم حریفان ضعیفی نیستند. خوشبختانه ما میزبان بازی های این گروه هستیم و امیدواریم مسابقات به خوبی در فروردین ماه انجام شود تا به عنوان سرگروه به دور نهایی بازی ها صعود کنیم.

استیلی که در حاشیه این مراسم با مدیران دیگر تیم های آسیایی نیز مذاکرات خوبی داشته در این خصوص گفت: خوشبختانه صحبت های خوبی مطرح شد و برخی کشورهای آسیایی جهت انجام بازی تدارکاتی اظهار آمادگی کردند. همچنین جهت حضور در یک تورنمنت آسیایی دعوت شدیم که اتفاق بسیار خوبی است و می توانیم بازی های مهمی انجام بدهیم. برگزاری بازی های مناسب قطعا گام مهمی است تا بتوانیم با قدرت وارد مسابقات شویم.