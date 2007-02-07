وزیر کار و امور اجتماعی فردا به خراسان جنوبی سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، بازدید از کارخانه منیزیم و افتتاح همزمان ادارات کار در سربیشه، سرایان و درمیان و افتتاح پروژه های اشتغالزا در سطح شهرستان سربیشه و بازدید از شهرک تخصصی سنگ، سربیشه از جمله برنامه های فردای دکتر جهرمی در خراسان جنوبی است.

گفتنی است :افتتاح سنگبری و افتتاح همزمان 93 پروژه اشتغالزا در سطح شهرستان بیرجند و بازدید از شهرک صنعتی ، سخنرانی در جشن بزرگ هسته ای استان ، دیدار با کارگران و کارآفرینان، بازدید از شهرک صنعتی قاین ، افتتاح کارخانه فرآورده های لبنی آنا و حضور در کارگروه اشتغال استان خراسان جنوبی از دیگر برنامه های وزیر کار در این استان می باشد.