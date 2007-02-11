اولین قطار سریع السیر ساخت داخل کشور، در اراک به حرکت در آمد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در مراسم تحویل این قطار به راه آهن جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک به ظرفیت سازی این شرکت برای تولید این قطار اشاره کرد وافزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ، خط تولید این قطار به گونه ای تجهیز شده است که سالانه این شرکت قادر است شش قطاراز این نوع را تولید کند.



وی اضافه کرد: تولید انبوه این واگن‌ها هم اکنون در این شرکت تثبیت شده ست وقطار دوم نیز تحت انجام تست های استاتیک بوده وقطار سوم مراحل پایانی مونتاژ را سپری می کند.



طاهر افشارتکنولوژی به کار رفته درساخت این قطارها را برگرفته ازآخرین دستاوردهای علمی جهان در این زمینه عنوان کرد وافزود: فناوری واگن های ساخته شده مطابق با آخرین استانداردهای صنعت ریلی در جهان است که با تولید این واگن‌ها در شرکت واگن پارس اراک زمینه برای دستیابی کشورمان به افزایش در سرعت حمل نقل کالا ومسافر است.

همچنین عباس رجایی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه متوسط عمر ناوگان ریلی کشور باید به 15 سال کاهش یابد.

وی در این مراسم وی یادآور شد: در ماده ‪ ۲۸‬قانون برنامه چهارم توسعه، علاوه ‌بر ساماندهی شبکه ریلی شمال به جنوب و شرق به‌غرب کشور، برای تسریع و تسهیل حمل و نقل داخلی و بین‌المللی، نوسازی ناوگان ریلی حداکثر با سن پانزده سال در دستور است.

وی گفت: توسعه متوازن و تقویت زیرساخت حمل و نقل ریلی کشور برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و برنامه‌های چهارم و پنجم ضروری است و شبکه ریلی کشور باید متناسب شان کشور گسترش یابد.

رجایی گفت: در برنامه چهارم توسعه همچنین ایجاد شبکه قطارهای سریع‌السیر برای تمامی مراکزاستان‌ها و مناطق مهم گردشگری کشور پیش بینی شده که برای تحقق این مهم باید از امکانات شرکت‌های داخلی و ایجاد تقویت خوشه‌های ریلی در کشور حمایت عملی شود.

رجایی افزود: سیاست هدفمندکردن یارانه بنزین و گسترش شبکه ریلی کشور در صورتی محقق می‌شود که دستگاه‌های مسئول و قوه مقننه در جهت تقویت مسیر صنعت ریلی کشور هماهنگ حرکت کنند.