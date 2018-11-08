شهید «سید نور خدا موسوی» الگویی برای مجاهدان فی سبیل الله

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در مراسم تشییع پیکر شهید سید نورخدا موسوی با اشاره به اینکه به لقاء الله پیوستن شهید نورخدا موسوی مصیبت بسیار دردناکی در لرستان بوده است، گفت: خداوند متعال در قرآن از مردان مجاهد فی سبیل الله یاد می کند که در راه خدا ایستادگی کردند.

وی تصریح کرد: نورخدا در مبارزه با تروریست ها غیرت و شهامت خود را به نمایش گذاشت و الگویی برای همه مجاهدان فی سبیل الله شد.

نماینده ولی فقیه در لرستان ادامه داد: یک دهه تحمل رنج و جانبازی در راه خدا سبب شد شهید نورخدا موسوی محوری برای میثاق دلدادگان شهدا، امام شهدا و تقویت روحیه جاماندگان شهادت باشد؛ خانواده این شهید نقش اساسی در زندگی شهید داشتند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه همسر صبور و خستگی ناپذیر ایشان در طول این مدت زینب وار در کنار شهید بود، گفت: این فرهنگ باعث افتخار، عظمت، بزرگی و ایستادگی ملت است.

وی با بیان اینکه این فرهنگ ماندگار است، گفت: این فرهنگ ارزش دارد که انسان های پاک و مخلص در راه آن جانفشانی کنند.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه پیام نورخدا این است تا نفس داریم برای انقلاب، نظام و تحقق وعده های رهبری پای انقلاب ایستاده ایم، گفت: این خیل عظیم مردم در مراسم گویای این حقیقت است.

آیت الله میرعمادی با تشکر از حضور آحاد مردم لرستان، مقامات کشوری و رهبر معظم انقلاب که در ماه رمضان چند سال پیش احوال سید نورخدا را جویا شدند، گفت: این امر سبب دیدار خانواده این شهید گرانقدر با رهبر معظم انقلاب نیز شد.