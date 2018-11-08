بهترین راه در مسیر انقلاب تحلیل سیره سیاسی ائمه اطهار(ع) است

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر پنجشنبه در مراسم روز شهادت امام رضا(ع) که در بارگاه منور رضوی برگزار شد اظهارکرد: جنگ ممکن است کشتار و خرابی به وجود آورد که در این شرایط مردم تلاش می کنند در مقابل دشمن بایستند اما در فتنه همان مشکلات جنگ ایجاد می شود اما مردم غافل گیر شده و درصدد دفاع برنمی آیند.

وی افزود: واقعیت اجتماعات را فتنه ها برهم زده و از روزی که پیامبر اکرم(ص) مردم را به سوی یگانه پرستی دعوت کردند در همه جنگ ها پیروز بودند اما بعد از رحلت ایشان تا امروز آنچه موجب شد جامعه اسلامی برهم بخورد فتنه ها بوده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مشکلات و مصائبی که برای اهل بیت (ع) ایجاد شد به دلیل فتنه نبود و آنها تلاش می کردند مقابل فتنه ها بایستند و از جاری شدن آن در جامعه جلوگیری کنند.

علم الهدی بیان کرد: مامون در برابر امام هشتم(ع) ۲ فتنه را پیش رو گرفت که اولی اعطای مقام خلافت به ایشان و معرفی خود به عنوان ولیعهد بود تا بعد از اینکه ایشان را به شهادت برسد خودش را به عنوان جانشین بر حق امام رضا(ع) معرفی کند.

امام جمعه مشهد گفت: این توطئه از همان لحظه خروج امام هشتم(ع) ازمدینه خنثی شد زیرا ایشان اعلام کردند هدف مامون از این اقدام به شهادت رساندن امام معصوم است و مردم را متوجه این اقدام کردند.

وی تصریح کرد: مامون در توطئه دوم تلاش کرد مذهب شیعه را از بین ببرد و در این راستا جلسه ای تشکیل داد و در جمع علمای اهل تسنن اعلام کرد خلافت مخصوص امام علی (ع) بود تا از این طریق بتواند خلافت را از امامت جدا کند.

علم الهدی بیان کرد: امروز بهترین راه در انقلاب تحلیل سیره سیاسی ائمه اطهار(ع) است و با مطالعه شرایط زمان زندگی امامان متوجه فتنه ها می شویم. باید بدانیم فتنه از خارج وارد نمی شود و از داخل کشور است.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: برخی در داخل کشور راه افتاده اند و به نام ائمه(ع) می خواهند مردم را به ۱۴۰۰ سال پیش برگردانده و از ولایت فقیه منحرف کنند که این نوع دیگری از فتنه است که در زمان مامون اجرا شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: یکی دیگر از اقداماتی که امام رضا(ع) در خنثی کردن توطئه های مامون به انجام رساندند، بیان حدیث سلسله الذهب در نیشابور بود که در آن ولایت را شرط سعادت اعلام کردند.

وی گفت: شیعه گری به معنای این است که امروز با وجود همه فتنه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در خط ولایت ایستادگی کرده و بر آرمان ها پایبند باشیم.