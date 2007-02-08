مروجان کتابخوانی در سینما و تلویزیون حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اسماعیلی مدیر روابط عمومی خانه کتاب با اعلام این خبر گفت: خانه کتاب ، با توجه به ضرورت برقراری بسترهای مناسب برای تقویت امر کتاب و کتابخوانی و با عنایت به جایگاه ویژه سینما و تلویزیون و گستره نامحدود مخاطبان آن که می توانند فعالیت های موثری را در این زمینه ایفا کنند، به حمایت های ویژه از آثار مربوط به کتاب و کتابخوانی می پردازد.

اسماعیلی افزود: خانه کتاب، تمامی تلاش خود را در راستای ترویج و گسترش فرهنگ کتابخوانی به کار می برد و از تمامی فعالان حوزه سینما و تلویزیون دعوت می کند تا با ارتباط با خانه کتاب و ارسال طرح های خود، از حمایت های مادی و معنوی این موسسه بهره مند شوند.

به گفته این مسئول، خانه کتاب در جشنواره های معتبر آینده از جمله جشنواره بین المللی فیلم فجر، تئاتر فجر، جشن خانه سینما، جشنواره تولیدات تلویزیون ، انجمن سینمای جوان و... جایزه ویژه ای را برای تقدیر از این آثار اختصاص خواهد داد.