  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۰

دعوت رسمی ولی عهد ابوظبی از «برهم صالح» برای سفر به امارات

دعوت رسمی ولی عهد ابوظبی از «برهم صالح» برای سفر به امارات

ولی عهد ابوظبی رسما از رئیس جمهور عراق برای سفر به امارات دعوت به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، دفتر برهم صالح رئیس جمهور عراق اعلام کرد که برهم صالح با «احمد حسن الشحی» سفیر امارات در بغداد دیدار کرده و این مسئول اماراتی دعوت رسمی محمد بن زاید آل نهیان ولی عهد ابوظبی را برای سفر به امارات تحویل رئیس جمهور عراق داد.

بر اساس این گزارش ولی عهد ابوظبی از رئیس جمهور عراق دعوت کرده تا با سفر به امارات در خصوص منافع مشترک میان دو کشور و مسائل مهم منطقه رایزنی کنند.

الشحی تاکید کرد که امارات خواهان تقویت روابط با عراق و همکاری با این کشور در تمام زمینه ها است.

برهم صالح نیز در این دیدار بر عمق روابط دو جانبه و ضرورت تقویت آن در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

کد مطلب 4452910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها