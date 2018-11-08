دعوت رسمی ولی عهد ابوظبی از «برهم صالح» برای سفر به امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، دفتر برهم صالح رئیس جمهور عراق اعلام کرد که برهم صالح با «احمد حسن الشحی» سفیر امارات در بغداد دیدار کرده و این مسئول اماراتی دعوت رسمی محمد بن زاید آل نهیان ولی عهد ابوظبی را برای سفر به امارات تحویل رئیس جمهور عراق داد.

بر اساس این گزارش ولی عهد ابوظبی از رئیس جمهور عراق دعوت کرده تا با سفر به امارات در خصوص منافع مشترک میان دو کشور و مسائل مهم منطقه رایزنی کنند.

الشحی تاکید کرد که امارات خواهان تقویت روابط با عراق و همکاری با این کشور در تمام زمینه ها است.

برهم صالح نیز در این دیدار بر عمق روابط دو جانبه و ضرورت تقویت آن در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی و تجاری تاکید کرد.