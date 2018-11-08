تلاش مردان کاتا برای مدال برنز/ بانوان کاتارو هم حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز روز سوم از بیست و چهارمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان مبارزات بخش کاتای تیمی انجام شد. تیم مردان ایران بعد از یک دور استراحت با ترکیب ابوالفضل شهرجردی, علی زند و میلاد دلیخون در اولین مبارزه خود روسیه را ۴ بر یک شکست داده و در مبارزه دوم ۵ بر صفر برابر اسپانیا دارنده نشان برنز جهان بازنده تاتامی را ترک کرد.

با صعود اسپانیا به دیدار نهایی، مردان کاتای ایران به گروه شانس مجدد رفته و برابر کویت به برتری ۳ بر ۲ دست یافته و روز یکشنبه برای کسب مدال برنز به دیدار ترکیه خواهند رفت.

تیم بانوان ایران هم با ترکیب شادی جعفری زاده، نجمه قاضی زاده و الناز تقی پور دور نخست استراحت داشت و سپس ۵ بر صفر نتیجه را ترکیه واگذار کرد با نرسیدن ترکیه به دیدار نهایی، بانوان ایران از دور مسابقات حذف شدند.

تیم ملی کاراته ایران با صعود توسط سجاد گنج زاده و بهمن عسگری به دیدار نهایی شانس کسب دو مدال طلا، و توسط پورشیب، درفشی پور، سارا بهمنیار و تیم کاتای مردان شانس کسب چهار مدال برنز را دارد.

ضمن اینکه تیم کاتای بانوان (شادی جعفری زاده، نجمه قاضی زاده و الناز تقی پور ) فاطمه صادقی و ابوالفضل شهرجردی در کاتای تیمی و انفرادی، حمیده عباسعلی، پگاه زنگنه، فاطمه چالاکی، امیر مهدیزاده و رزیتا علیپور هم در کومیته انفرادی از دور مسابقات حذف شده اند.

این دوره از مسابقات سه شنبه ۱۵ آبان ماه با حضور ۱۱۱۷ کاراته کا از ۱۴۰ کشور به میزبانی اسپانیا در سالن «ویزینک» شهر مادرید آغاز شده وتا عصر یکشنبه ۲۰ آبان ماه ادامه خواهد داشت.