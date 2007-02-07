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۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۲۶

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در جمع خبرنگاران :

اختصاص 2/1 درصد از تولید ناخالص ملی به پژوهش سال آینده / اختصاص نیم درصد از درآمد عملیاتی شرکت ها و بانک ها به پژوهش

اختصاص 2/1 درصد از تولید ناخالص ملی به پژوهش سال آینده / اختصاص نیم درصد از درآمد عملیاتی شرکت ها و بانک ها به پژوهش

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اختصاص تا کنون 2/1 درصد از تولید ناخالص ملی به امر پژوهش را تصویب کرده است که بر اساس این مصوبه شرکت ها و بانک ها نیز موظف به اختصاص نیم درصد از درآمد عملیاتی خود به پژوهش شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور کبگانیان عصر امروز در جلسه فوق العاده کمیسیون دائمی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران گفت : لایحه بودجه سال 86 در جلسه کمیسیون فوق العاده شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری مطرح شد. در حال حاضر وضع لایحه بودجه پژوهشی در کمیسیون آموزش و تحقیقات با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و نظر موافق ریاست جمهوری مطلوب است.

وی در خصوص میزان افزایش بودجه های پژوهشی سال آینده اظهار داشت : بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات از تمامی اعتبارات دستگاه های اجرایی کشور میزان 1 تا 3 درصد کسر می شود و به پژوهش اختصاص می یابد. البته کل این رقم نباید از هزار میلیارد تومان کمتر شود. همچنین نیم درصد از درآمدهای عملیاتی شرکت ها و بانک ها باید به پژوهش اختصاص یابد.  

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه به رقم 2/1 درصدی تولید ناخالص ملی برای پژوهش سال آینده دست می یابیم گفت : پیش از این در لایحه بودجه مقرر شده بود، دستگاه های اجرایی مکلف به اختصاص 1 درصد و مجاز به اختصاص تا 4 درصد از اعتبارات خود به پژوهش شوند. اما اکنون سازمان مدیریت مکلف شده است، 1 تا 3 درصد از بودجه را با در نظر گرفتن تفاوت های هر دستگاه به پژوهش اختصاص دهد. 

وی با اشاره به بند "ز" تبصره 9 در زمینه الحاق موسسات تحقیقاتی به وزارت علوم افزود : این طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات به اتفاق رای حذف شد و همه دستگاه ها کار تحقیقاتی می کنند و مهم این است که با تشکیل شورای عتف سیاستگذاری، پشتیبانی و نظارت بر امر تحقیقات کشور به این شورا واگذار شده است و ضرورتی برای الحاق وجود نداشت.  در حال حاضر کار سیاستگذاری و پشتیبانی در دست انجام است و نظارت نیز از سال آینده آغاز می شود. 

کد مطلب 445304

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