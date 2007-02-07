اختصاص 2/1 درصد از تولید ناخالص ملی به پژوهش سال آینده / اختصاص نیم درصد از درآمد عملیاتی شرکت ها و بانک ها به پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور کبگانیان عصر امروز در جلسه فوق العاده کمیسیون دائمی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران گفت : لایحه بودجه سال 86 در جلسه کمیسیون فوق العاده شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری مطرح شد. در حال حاضر وضع لایحه بودجه پژوهشی در کمیسیون آموزش و تحقیقات با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و نظر موافق ریاست جمهوری مطلوب است.

وی در خصوص میزان افزایش بودجه های پژوهشی سال آینده اظهار داشت : بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات از تمامی اعتبارات دستگاه های اجرایی کشور میزان 1 تا 3 درصد کسر می شود و به پژوهش اختصاص می یابد. البته کل این رقم نباید از هزار میلیارد تومان کمتر شود. همچنین نیم درصد از درآمدهای عملیاتی شرکت ها و بانک ها باید به پژوهش اختصاص یابد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه به رقم 2/1 درصدی تولید ناخالص ملی برای پژوهش سال آینده دست می یابیم گفت : پیش از این در لایحه بودجه مقرر شده بود، دستگاه های اجرایی مکلف به اختصاص 1 درصد و مجاز به اختصاص تا 4 درصد از اعتبارات خود به پژوهش شوند. اما اکنون سازمان مدیریت مکلف شده است، 1 تا 3 درصد از بودجه را با در نظر گرفتن تفاوت های هر دستگاه به پژوهش اختصاص دهد.

وی با اشاره به بند "ز" تبصره 9 در زمینه الحاق موسسات تحقیقاتی به وزارت علوم افزود : این طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات به اتفاق رای حذف شد و همه دستگاه ها کار تحقیقاتی می کنند و مهم این است که با تشکیل شورای عتف سیاستگذاری، پشتیبانی و نظارت بر امر تحقیقات کشور به این شورا واگذار شده است و ضرورتی برای الحاق وجود نداشت. در حال حاضر کار سیاستگذاری و پشتیبانی در دست انجام است و نظارت نیز از سال آینده آغاز می شود.