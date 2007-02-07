مسئول جدید نمایندگی ولی فقیه در مقاومت بسیج خراسان رضوی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این مراسم با شرکت پایوران بسیج منطقه مقاومت خراسان رضوی و با حضور حجت الاسلام محمدی نماینده محترم ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج و آیت الله معصومی عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و جمعی از مسئولین عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح و مسئولین نظامی و انتظامی و ادارات استان خراسان رضوی انجام شد.

سردار کریمی، فرمانده منطقه مقاومت بسیج خراسان رضوی طی سخنانی گفت : خدا را شاکریم که مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را برای پاسداری از این نهضت بزرگ اسلامی مورد عنایت قرار داد و حضرت امام (ره) حفاظت و حراست از این انقلاب مردمی و این نهضت بزرگ اسلامی را به مردم سپردند.

سردار کریمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : با توجه به وظایف این نهاد که همانا حفاظت از دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی است، هدایت دقیق و بر صراط مستقیم بودن این نهاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در پایان حجت الاسلام محمدی، حجت الاسلام ابوالحسن انصاری را به عنوان مسئول جدید نمایندگی ولی فقیه منطقه مقاومت بسیج خراسان رضوی معرفی کرد.