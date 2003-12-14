بيانيه مشترك مطبوعاتي وزراي امورخارجه هند و جمهوري اسلامي ايران

به گزارش خبر گزاري مهر در اين بيانيه طرفين بر تقويت روابط سياسي، اقتصادي، تجاري، فني و ارتباطات فرهنگي و نسبت به روند فزاينده توسعه مناسبات جمهوري اسلامي ايران و هند به ويژه در سالهاي اخير ابراز رضايت كردند و بر پيگيري و اجراي اسنادي كه در جريان سفر نخست وزير هند به تهران و رييس جمهوري اسلامي ايران به هند از جمله يادداشت تفاهم استراتژيك به امضا رسيد تاكيد نمودند.

دو طرف همچنين توافق كردند كه ثبات، امنيت و پيشرفت منطه اي تنها از طريق روابط و همكاري سازنده بين همه كشورها قابل حصول مي باشد و توافق شد كه همكاري هاي متقابل در زمينه حفظ صلح و امنيت، جلوگيري از رشد تروريزم و عبور غير قانوني مواد مخدر ادامه يابد.

وزيران امور خارجه ايران و هند در اين بيانيه تاكيد كردند: صلح و ثبات درمنطقه تنها با وجود افغانستاني متحد و توانمند قابل اجرا است و در اين راستا لازم است كليه كشورهاي امضا كننده بيانيه كابل و دو كشور همچون گذشته به همكاري خود در حمايت از يك افغانستان مستقل و با ثبات ادامه دهند.

طرفين همچنين از جامعه بين المللي خواستند تانسبت به تعهدات خود در جهت بازسازي و توسعه افغانستان كه شرط مهم جلوگيري از ظهور تروريزم و گسترش قاچاق مواد مخدر در اين كشور است عمل نمايد.

كمال خرازي و ياشوانت سينها در اين بيانيه مطبوعاتي اعلام كردند : توافق نظر دارند كه ثبات افغانستان براي توسعه وامنيت منطقه حياتي است و در اين چارچوب تاكيد داشته همكاريهاي جمهوري اسلامي ايران، هند و افغانستان در زمينه توسعه و رونق اقتصادي در منطقه مي تواند مفيدو سازنده باشد.

دو طرف همچنين حمايت خود را از يكعراق دموكراتيك كه نماينده مردم آن كشور و در صلح و آرامش با همسايگان خود وخواهان توسعه اجتماعي و اقتصادي باشد حمايت نمودند.

وزيران امور خارجه ايران و هند ضمن ابراز نگراني از وضعيت كنوني در فلسطين بر رعايت حقوق مردم فلسطين تاكيد نمودند.

طرفين همچنين بر حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي از سوي كشورهاي عضو ملل متحد تاكيد ورزيدند و خواهان رفع تبعيض عليه كشورهاي روبه توسعه در اين زمينه گرديدند.

وزيرامور خارجه هند از اقدامات داوطلبان جمهور اسلامي ايران براي تعليق غني سازي و اعلام آمادگي براي امضاي پروتكل الحاقي استقبال و قدرداني نمود.

با توجه به ظرفيتهاي برجسته و مكمل يكديگر جمهوري اسلامي ايران و هند در زمينه انرژي توافق شد دو كشور به همكاريهاي خود در زمينه صادرات طبيعي LNG به هند وسرمايه گذاري در زمينه نفت و گاز ادامه و آن را افزايش دهند.

طرفين مسير ترانزيتي جمهوري اسلامي ايران براي استفاده فعال از مسير خليج فارس و اقيانوس هند به آسيا ميانه و روسيه تاكيد و از اقداماتي كه در زمينه كريدور شمال - جنوب تاكنون ميان جمهوري اسلامي ايران و هند و روسيه انجام پذيرفته ابراز خرسندي كردند وتوافق شد كه دو كشور از تمام توان خود براي اقتصادي كردن هرچه بيشتر اين مسير بهره برداري نمايند.

طرفين ضمن استقبال از توسعه همكاريهاي بخشهاي خصوصي دو كشور، تشكيل نماشيگاه اختصاصي هند در تهران در تاريخ 12 الي 15 آذرماه 1382 و اجلاس شوراي مشترك تجاري را همزمان باسيزدهمين اجلاس كميسيون مشترك زمينه ساز رشد روزافزود اين مناسبات دانستند.