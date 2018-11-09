شمارش معکوس برای خانه تکانی بزرگ در وزارت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی ۲۵ شهریورماه سال جاری نهایی شد و بر اساس آن، تا ۲۶ آبان ماه بازنشستگان در پست های کلیدی، مانند استانداران، معاونین وزرا، شهرداران و غیره باید پست خود را برای حضور چهره های جوانتر خالی کنند.

اجرای این قانون، در برخی وزارتخانه ها منجر به خانه تکانی گسترده ای خواهد شد، از جمله در وزارت نفت که از ۱۰ معاونت وزیر نفت، هشت معاونت مشمول این قانون می‌شوند و باید محل کار خود براساس مهلت قانونی تعیین شده ترک کنند. براساس این قانون، رکن‌الدین جوادی معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری، امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، شجاع الدین بازرگانی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت، حبیب الله بیطرف معاون امور مهندسی پژوهش و فناوری وزیر نفت، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، رضا نوروززاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و محمد مهدی رحمتی معاون وزیر در امور برنامه‌ریزی، افرادی هستندکه صندلی خود را جهت حضور چهره های جوانتر ترک کنند.

طی روزهای اخیر گمانه زنی های زیادی درباره جانشین های احتمالی هر یک از این معاونت ها مطرح شده است. به گفته کارشناسان صنعت نفت کشور، در شرایطی است که صنعت نفت فرصتی برای آزمون و خطا ندارد، باید سکان راهبری این معاونت ها به کسانی سپرده شود که علاوه بر تخصص، تجربه و تسلط بر حوزه تابعه، از سلامت مالی نیز برخوردار بوده و افرادی پاک دست باشند.

در ادامه به گزینه های مطرح برای مدیرعاملی شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پتروشیمی اشاره خواهیم کرد.

شرکت نفت و سه گزینه روی میز

برای مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران، گزینه هایی همچون محمد مشکین فام، مدیرعامل کنونی شرکت نفت و گاز پارس که به گفته فعالان این حوزه ارتباط مناسبی با غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت نفت دارد و گفته می شود دو تابعیتی بوده و نسبت خویشاوندی دوری هم با وزیر نفت دارد، مطرح است. از دیگر گزینه ها برای شرکت نفت می توان به سید صالح هندی، مدیر کنونی اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد. بخشی که چندی پیش وقوع اختلاسی معادل ٢٠٠ میلیارد تومان در آن خبرساز شد. گزینه سوم برای تصدی گری شرکت نفت محسن پاک نژاد است، وی در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران یا همان شرکت نیکو فعالیت می‌کرد.

برخی از افراد از محسن خوشرو، مدیر امور بین الملل شرکت نفت نیز به عنوان یکی از گزینه ها یاد می کنند که البته گفته می شود این گزینه چندان جدی نیست چرا که به عقیده فعالان این حوزه وی فردی محتاط و محافظه کار است.

یک صندلی و چهار گزینه

گزینه ها برای مدیرعاملی شرکت ملی گاز ایران نیز شامل حسن منتظر تربتی، محسن دلاویز، سعید توکلی و محمود امین نژاد هستند. شنیده شده که منتظر تربتی و محسن دلاویز گزینه های جدی تری برای مدیرعاملی این شرکت محسوب می شوند. از بین این دو نفر، دلاویز که به گفته یک مقام آگاه، از حمایت غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران در مجلس نیز برخوردار است، به سرعت وارد صنعت نفت شد و از سمت مشاور منابع انسانی و جوانان وزیر به شرکت حفاری شمال رفت و اکنون نیز به صندلی مدیرعاملی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تکیه زده است.

ورود زنان به صحنه مدیریت پتروشیمی

در شرکت ملی پتروشیمی اما پیش بینی ها حاکی از به قدرت رسیدن یک خانم به عنوان مدیرعامل این شرکت است. فرناز علوی، مدیر آرام و بی حاشیه برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزینه ای است که به نظر می رسد طی سه سال باقی مانده فعالیت دولت در سمت مدیرعاملی شرکت ملی پتروشیمی ایفای نقش خواهد کرد. البته پیش از حضور رضا نوروززاده، مدیر صنعتی این شرکت که نزدیک به یک سال در سکوت رسانه ای فعالیت کرد، آیدین ختلان، از شاگردان وزیر نفت برای این سمت خیز برداشته بود که به دلیل محدودیت های قانونی ناکام ماند.