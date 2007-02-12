استفاده از فناوری های نوین در ساخت دروغ سنج برای شناسایی کارمندان خطاکار آمریکایی!

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت آمریکا توجه جدی به این پروژه تحقیقاتی داشته و حمایت مالی قابل توجهی نیز از آن به عمل آورده است.



با این حال در سمپوزیوم علمی که اخیرا در آمریکا برگزار شد، برخی دانشمندان و کارشناسان به این نتیجه رسیدند که مدارک و شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد این فناوری جدید نیز به درستی دروغ را از حقیقت تشخیص دهد. این محققان از این بابت نگران هستند که نسل جدید دروغ سنج ها نیز نتایجی همچون نتایج نه چندان قابل اعتماد دروغ سنج های رایج در بازار داشته باشند.

دروغ سنج های رایج در بازار نه تنها از اساس علمی خاصی برخوردار نیستند، بلکه خطراتی نیز به همراه دارند.



مارکوس راشل، از دانشمندان متخصص در زمینه سیستم عصبی در مدرسه پزشکی دانشگاه واشنگتن گفت: ما قصد نداریم که بار دیگر اشتباهات مربوط به دروغ سنج های گذشته را تکرار کنیم.

آکادمی علوم و هنر آمریکا از این طرح حمایت و استقبال بی سابقه ای کرده است. وی در ادامه گفت: همچون کنترل دقیق تغییرات فیزیولوژیکی در فرآیند دروغ سنجی، الگوهای فعالیت مغزی در طول fMRI اندازه گیری شده و از آنجاکه تنها به شناسایی گفته های نادرست (دروغ) مختص نمی شود، این فناوری را می توان به خوبی برای بررسی االگوهای رفتاری مغز و در ادامه دروغ سنجی به کار برد.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، راشل در ادامه گفت: خطر نگران کننده این است که از این فناوری صرفا برای دروغ سنجی استفاده شود. این فناوری جدید در حالی به کار گرفته می شود که دولت آمریکا سالانه بالغ بر 40 هزار مورد دروغ سنجی به عمل می آورد.