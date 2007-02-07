یک بالگرد آمریکا درعراق سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این سخنگوی نظامی ارتش آمریکا درعین حال درخصوص تعداد تلفات یا محل دقیق سقوط بالگرد یاد شده اطلاعاتی ارایه نکرد.

ارتش آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که درحال تحقیقات درخصوص سقوط یک فروند بالگرد از نوع شنوک در نزدیک بغداد است.

بالگردهای شنوک توانایی جابجایی 30 نظامی را دارد و کادر پروازی آنها سه نفر است. این پنجمین حادثه از نوع خود در طول سه هفته اخیر است.

ارتش آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که افراد مسلح در سه هفته اخیر سه فروند بالگرد آمریکا و یک بالگرد متعلق به یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکا را در عراق سرنگون کرده اند.

درهمین حال، شاخه القاعده در عراق در بیانیه ای در اینترنت اعلام کرد که یک فروند بالگرد آمریکا از نوع شنوک را امروز چهارشنبه در منطقه " الکرمه" در نزدیک بغداد سرنگون کرده است.