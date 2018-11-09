برنامه زمانبندی دیدار پرسپولیس و کاشیما اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، طبق زمانبندی تعیین شده در جلسه مدیران که امروز تشکیل شد. تیم‌های کاشیما آنتلرز و پرسپولیس در ساعت‌های ۱۵‌ و ۵۰ دقیقه و ۱۶ هتل‌ها را به مقصد ورزشگاه ترک می کنند.

داوران هم ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه از هتل محل اقامت خود به سمت ورزشگاه حرکت داده می‌شوند.

دو تیم از ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه به مدت نیم ساعت، می‌توانند برای گرم کردن وارد زمین شوند.

همچنین کنفرانس خبری برانکو ایوانکوویچ هم در ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه انجام خواهد شد.

در جلسه مدیران، سیامک نعمتی به عنوان تنها بازیکن محروم از این بازی معرفی شد.