۱۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

فینال لیگ قهرمانان آسیا؛

برنامه زمانبندی دیدار پرسپولیس و کاشیما اعلام شد

برنامه زمانبندی فعالیت تیم ها از حرکت هتل تا شروع بازی در جلسه هماهنگی پیش از بازی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، طبق زمانبندی تعیین شده در جلسه مدیران که امروز تشکیل شد. تیم‌های کاشیما آنتلرز و پرسپولیس در ساعت‌های ۱۵‌ و ۵۰ دقیقه و ۱۶ هتل‌ها را به مقصد ورزشگاه ترک می کنند.

داوران هم ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه از هتل محل اقامت خود به سمت ورزشگاه حرکت داده می‌شوند.

دو تیم از ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه به مدت نیم ساعت، می‌توانند برای گرم کردن وارد زمین شوند.

همچنین کنفرانس خبری برانکو ایوانکوویچ هم در ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه انجام خواهد شد.

در جلسه مدیران، سیامک نعمتی به عنوان تنها بازیکن محروم از این بازی معرفی شد.

رضا خسروي

    • استوراقیان IR ۱۵:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
      تماشا گران وهواداران با تمام وجود پرسپولیس رو تشویق می کنن. حتی استقلالی ها

