  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۱۳

با صدور پیامی صورت گرت؛

تقدیر از حضور باشکوه مردم در تشییع پیکر شهید «سید نور خدا موسوی»

تقدیر از حضور باشکوه مردم در تشییع پیکر شهید «سید نور خدا موسوی»

خرم‌آباد- فرماندهی انتظامی لرستان با صدور پیامی از حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع پیکر شهید «سید نور خدا موسوی» تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته مراسم تشییع پیکر شهید سید نور خدا موسوی با حضور باشکوه مردم لرستان به ویژه مردم خرم آباد برگزار شد.

سردار حاجی محمد مهدیان نسب فرمانده انتظامی لرستان امروز جمعه با صدور پیامی از حضور مسئولان، نماینده ولی فقیه در لرستان، نمایندگان لرستان در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی، استاندار لرستان و معاونان ایشان و به ویژه مردم شهید پرور و ولایتمدار لرستان و خرم آباد که در مراسم تشییع و تدفین و خاکسپاری مجاهد فی سبیل الله و جانباز سرافراز سید نورخدا موسوی تشکر و قدردانی کرد.

این پیام امروز جمعه توسط سرهنگ شیراوژن معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان در حاشیه برگزاری نماز جمعه خرم آباد قرائت شد.

کد مطلب 4453364

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه