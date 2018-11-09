تقدیر از حضور باشکوه مردم در تشییع پیکر شهید «سید نور خدا موسوی»

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته مراسم تشییع پیکر شهید سید نور خدا موسوی با حضور باشکوه مردم لرستان به ویژه مردم خرم آباد برگزار شد.

سردار حاجی محمد مهدیان نسب فرمانده انتظامی لرستان امروز جمعه با صدور پیامی از حضور مسئولان، نماینده ولی فقیه در لرستان، نمایندگان لرستان در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی، استاندار لرستان و معاونان ایشان و به ویژه مردم شهید پرور و ولایتمدار لرستان و خرم آباد که در مراسم تشییع و تدفین و خاکسپاری مجاهد فی سبیل الله و جانباز سرافراز سید نورخدا موسوی تشکر و قدردانی کرد.

این پیام امروز جمعه توسط سرهنگ شیراوژن معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان در حاشیه برگزاری نماز جمعه خرم آباد قرائت شد.