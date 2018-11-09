به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، صدیف بدری با اشاره به اهمیت اعمال سیاست‌های مالیاتی بر حوزه مسکن، گفت: قطعاً باید برای مقابله با دلال‌بازی و سوداگری در بازار مسکن تمهیدات ویژه‌ای اندیشید، ازاین‌رو لایحه مالیات بر عایدی مسکن در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گرفت، البته این لایحه برای بررسی بیشتر و کارشناسی‌تر به کمیته مسکن این کمیسیون ارجاع شد تا در زمان مقرر موردبحث و بررسی قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار، حدود دوسوم معاملات بازار مسکن توسط دلالان و سوداگران صورت گرفته است، از این ‌رو موافقان لایحه مالیات بر عایدی مسکن معتقدند که تصویب این لایحه، فضا را برای فعالیت دلالان بسیار تنگ خواهد کرد.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی در تشریح مواد لایحه مالیات بر عایدی مسکن ادامه داد: بر اساس این لایحه، خریدوفروش و نقل و انتقالات زمین، ملک، ساختمان و مغازه مشمول مالیات می‌شود، البته بر اساس این لایحه مالکانی که برای نخستین بار اقدام به خرید ملک می‌کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند، در غیر این صورت هرگونه معامله مشمول مالیات خواهد بود.

وی ادامه داد: مالیات اعمال شده بر عایدی مسکن، در سال نخست ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد و در سال سوم ۱۵ و در سال چهارم ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است.

بدری افزود: بر اساس لایحه مالیات بر عایدی مسکن، منابع حاصل از مالیات مسکن در جهت توسعه این بازار و ساخت مسکن برای خانوارهای محروم و اقشار کم‌درآمد مصرف خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: در شرایط کنونی لایحه مذکور مخالفان و موافقانی دارد، موافقان بر این اعتقاد هستند که اعمال سیاست‌های مالیاتی می‌تواند به ثبات بازار مسکن و کاهش دلال‌بازی‌ها کمک شایانی کند، اما مخالفان اعلام می‌کنند که اجرای این لایحه و اعمال سیاست‌های مالیاتی بر حوزه مسکن، موجب هجوم نقدینگی به بخش‌های دیگر مانند بازار ارز و طلا و کاهش رونق در بازار مسکن می‌شود.