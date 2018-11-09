به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز جمعه با برگزاری سه دیدار وارد هفته سوم شد. در چارچوب این هفته از رقابت ها نفت آبادان در دیدار خانگی برابر نماینده مشهد صاحب برتری شد. دیگر نماینده جنوب یعنی پتروشیمی بندرامام هم در سالن اندیشه شهرک بعثت ماهشهر به مصاف پگاه ایران رفت و این تیم را شکست داد.

در این هفته از رقابت ها، سالن امام خمینی (ره) گرگان محل برگزاری دیدار دو تیم شهرداری گرگان و نیروی زمینی بود. این دیدار هم به سود تیم میزبان به پایان رسید.

نتایج دیدارهای هفته سوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به این شرح است:

* نفت آبادان ۸۰ - آویژه صنعت پارسا مشهد ۶۱

* پتروشیمی بندرامام ۹۵ - پگاه ایران ۴۹

* شهرداری گرگان ۶۸ - نیروی زمینی ۶۱

از هفته سوم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، دیدار تیم های شیمیدر و رعد پدافند هوایی دوشنبه برگزار می شود. ضمن اینکه ذوب آهن اصفهان در این هفته از مسابقات با قرعه استراحت روبرو بود.