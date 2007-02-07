22بهمن یکصدا آزادی و رهایی مسلمین جهان را فریاد می زنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه وزارت ارشاد به مناسبت 22 بهمن ماه آمده است: نهال تنومند و بالنده انقلاب اسلامی در سایه رهبری و راهبری فرزانه مردی بزرگ از دیار آزادگان به بار نشست و با دستان هنرپرور و قلوب مطمئن مردمانی وارسته و فرهیخته در خاک تشنه ایران زمین ریشه دواند و بر جهان و جهانیان سایه گسترانید.

دشمنان خسته از این رویش و شکوفایی عزم جزم ساخته­اند و کمر بر بسته­اند تا با کوبیدن تیشه بر ریشه­اش عطش خشم خویش را سیراب سازند، غافل از آنکه نهال بالنده دیروز انقلاب در سایه استقرار نظام مردم سالاری دینی و تدبیر حکومت ولایی امروز چنان با شکوه سر بر آسمان ساییده و چنان در دیار فرهنگ و هنر، ادب و علم و حکمت ریشه دوانده است که ملت ایران هر سال با ورق زدن و تکرار تاریخ پیروزی شان جاودانگی و پایداری­اش را جشن می­گیرند و دیگر دشمنان از دشمنی با آن طرفی نخواهند بست.

تاریخ صدای آرمان­خواهی، دین­مداری، عدالت و آزادی حماسه­سازان ایرانی در آن عصر ظلم و استبداد و زمهریر خفقان و بی عدالتی رژیم منحوس شاهنشاهی را چنان فریاد زد که بدخواهان هنوز تاب شنیدنش را ندارد و هراس بر وجودشان مستولی گشته است.

ملت آزاده و شریف ایران در تقارن زیبای محرم الحرام و فجر انقلاب با تاسی به سالار و سرور شهیدان سیدالشهداء (ع) نشان دادند که شب سیاه ظلم پایدار نیست و امروز نیز که دشمنان بر اقتدارش طمع کرده­اند با اقتدار در صفوف محکم و آهنین چون روزهای 57 از دست­آوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی دفاع می­کنند و دوباره بر پیوند انقلاب خمینی و حماسه حسینی صحه می­گذارند به آن امید که این نهضت مقدس در سایه اتصال به حکومت جهانی به صاحب اصلی­اش منجی عالم بشریت (عج) تحویل شود.

آنچه امروز در پرتو انقلاب اسلامی محقق شده ریشه در فطرت پاک و خداجوی انسان­های روشن ضمیری دارد که حفظ ثمرات تلاش­های آنان بر ما میراث­داران بس سخت و سنگین است و اراده­ای پولادین و همتی همگانی می­خواهد.

امروز در بیست و هشتمین طراوت بهار دلنشین استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی با دستاوردهای عظیم بدست آمده از مجاهدت علمی، فرهنگی و سیاسی جوانان غیرتمند ایران اسلامی خیزش بزرگ قدرت هسته­ای را ارج می­نهیم و از این ره ­آورد علمی مجددانه حمایت می­نمائیم.

در بیست ودومین روز از بهمن ماه بار دیگر یکصدا آزادی و رهایی مسلمین جهان را فریاد می­زنیم و حفظ و ماندگاری سربلندی ایرانیان را در سایه حضور رهبری عادل، شجاع، فرزانه و دوراندیش از خداوند بزرگ مسئلت داریم.

از عموم ملت آزاده و شریف ایران بویژه اصحاب فرهنگ و هنر، فرهیختگان و اندیشمندان و عالمان عزیز که ایران آوازه­اش را در نام آنان و همت عالی شان جستجو می­کند دعوت می­شود با شرکت با شکوه خود در مراسم راهپیمایی 22 بهمن ماه بر حفظ آرمان­ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی صحه بگذارند و چراغ دل آزادخواهان، خدادوستان و دین مداران جهان را پرفروغ­تر سازند.