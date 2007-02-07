22بهمن یکصدا آزادی و رهایی مسلمین جهان را فریاد می زنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه وزارت ارشاد به مناسبت 22 بهمن ماه آمده است: نهال تنومند و بالنده انقلاب اسلامی در سایه رهبری و راهبری فرزانه مردی بزرگ از دیار آزادگان به بار نشست و با دستان هنرپرور و قلوب مطمئن مردمانی وارسته و فرهیخته در خاک تشنه ایران زمین ریشه دواند و بر جهان و جهانیان سایه گسترانید.
دشمنان خسته از این رویش و شکوفایی عزم جزم ساختهاند و کمر بر بستهاند تا با کوبیدن تیشه بر ریشهاش عطش خشم خویش را سیراب سازند، غافل از آنکه نهال بالنده دیروز انقلاب در سایه استقرار نظام مردم سالاری دینی و تدبیر حکومت ولایی امروز چنان با شکوه سر بر آسمان ساییده و چنان در دیار فرهنگ و هنر، ادب و علم و حکمت ریشه دوانده است که ملت ایران هر سال با ورق زدن و تکرار تاریخ پیروزی شان جاودانگی و پایداریاش را جشن میگیرند و دیگر دشمنان از دشمنی با آن طرفی نخواهند بست.
تاریخ صدای آرمانخواهی، دینمداری، عدالت و آزادی حماسهسازان ایرانی در آن عصر ظلم و استبداد و زمهریر خفقان و بی عدالتی رژیم منحوس شاهنشاهی را چنان فریاد زد که بدخواهان هنوز تاب شنیدنش را ندارد و هراس بر وجودشان مستولی گشته است.
ملت آزاده و شریف ایران در تقارن زیبای محرم الحرام و فجر انقلاب با تاسی به سالار و سرور شهیدان سیدالشهداء (ع) نشان دادند که شب سیاه ظلم پایدار نیست و امروز نیز که دشمنان بر اقتدارش طمع کردهاند با اقتدار در صفوف محکم و آهنین چون روزهای 57 از دستآوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی دفاع میکنند و دوباره بر پیوند انقلاب خمینی و حماسه حسینی صحه میگذارند به آن امید که این نهضت مقدس در سایه اتصال به حکومت جهانی به صاحب اصلیاش منجی عالم بشریت (عج) تحویل شود.
آنچه امروز در پرتو انقلاب اسلامی محقق شده ریشه در فطرت پاک و خداجوی انسانهای روشن ضمیری دارد که حفظ ثمرات تلاشهای آنان بر ما میراثداران بس سخت و سنگین است و ارادهای پولادین و همتی همگانی میخواهد.
امروز در بیست و هشتمین طراوت بهار دلنشین استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی با دستاوردهای عظیم بدست آمده از مجاهدت علمی، فرهنگی و سیاسی جوانان غیرتمند ایران اسلامی خیزش بزرگ قدرت هستهای را ارج مینهیم و از این ره آورد علمی مجددانه حمایت مینمائیم.
در بیست ودومین روز از بهمن ماه بار دیگر یکصدا آزادی و رهایی مسلمین جهان را فریاد میزنیم و حفظ و ماندگاری سربلندی ایرانیان را در سایه حضور رهبری عادل، شجاع، فرزانه و دوراندیش از خداوند بزرگ مسئلت داریم.
از عموم ملت آزاده و شریف ایران بویژه اصحاب فرهنگ و هنر، فرهیختگان و اندیشمندان و عالمان عزیز که ایران آوازهاش را در نام آنان و همت عالی شان جستجو میکند دعوت میشود با شرکت با شکوه خود در مراسم راهپیمایی 22 بهمن ماه بر حفظ آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی صحه بگذارند و چراغ دل آزادخواهان، خدادوستان و دین مداران جهان را پرفروغتر سازند.
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