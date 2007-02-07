سکوت در برابر مسئله مسجدالاقصی جایز نیست/ جهانیان در 22بهمن شاهد نشاط انقلابی بسیار بالای مردم ایران خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین تصریح کردند: دنیای اسلام باید در مقابل اهانت رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی، واکنش جدی نشان دهد.

ایشان مسئله مسجد الاقصی را مسئله ای دینی و مشترک میان همه مسلمانان دانستند و با تاکید بر لزوم تحرک مسئولان کشورهای اسلامی افزودند: واکنش دنیای اسلامی به این حرکت اهانت آمیز باید به گونه ای باشد که موجب پشیمانی رژیم اشغالگر قدس شود، زیرا سکوت در این قضیه به هیج وجه جایز نیست.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به فتنه تغییر جنگ فلسطینی - صهیونیستی به جنگ فلسطینی - فلسطینی و ابراز تاسف از کشته شدن فلسطینی ها از هر گروه در این درگیری ها خاطرنشان کردند: همه، اعم از گروههای فلسطینی و کشورهای اسلامی باید تلاش کنند تا دشمن در توطئه خود موفق نشود و آتش جنگ داخلی به سرعت فروکش کند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر لزوم وحدت شیعه و سنی وحفظ ایمان امید به نصرت و وعده الهی افزودند: پیروزی حزب الله لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی، موفقیت حماس در فلسطین و پیشرفت های نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف موارد برجسته از تحقق وعده الهی است که امید و ایستادگی را در مسلمانان روزافزون کرده است.

ایشان با اشاره به توطئه آمریکا واسراییل برای ایجاد فتنه و اختلاف در دنیای اسلام خاطرنشان کردند: باید با هوشیاری، مجاهدت و ایستادگی در مقابل ارعاب و تطمیع دشمن، توطئه فتنه گران را خنثی کرد.

رهبر انقلاب اسلامی با ابراز خرسندی از آثار ارزشمند نهضت بیداری اسلامی در جهان افزودند: ایمان واحد عامل اساسی در اتحاد و همبستگی مسلمانان بوده است و ما باید به تکلیف اسلامی خود و آنچه برای بیداری اسلامی لازم باشد، عمل کنیم.

حضرت آیت الله خامنه ای روحیه استقامت و نشاط انقلابی را در مردم ایران، به ویژه جوانان، در مقایسه با سال های قبل، بیشتر و بسیار روزافزون دانستند و تاکید کردند: جهانیان در بیست و دوم بهمن امسال نیز روحیه قوی و نشاط انقلابی بسیار بالای مردم ایران خواهند دید.

در این دیدار، رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین با تبریک بیست و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تجلیل از امام خمینی (ره)، نظام جمهوری اسلامی ایران را پایگاه اصلی ایستادگی در مقابل جبهه کفر دانست و تاکید کرد: مردم فلسطین و گروههای مبارز با وجود همه فشارها و تهدیدها، بر عهد خود با شهدای انتفاضه مبنی بر ادامه مسیر مبارزه، پایدار و مستحکم هستند.

وی ضمن ارائه گزارشی از آخرین اوضاع فلسطین، به نقشه دشمنان اسلام برای ایجاد جنگ مذهبی در کشورهای اسلامی و تلاش آنان برای فتنه جنگ داخلی در فلسطین اشاره کرد و افزود: جهاد اسلامی همه تلاش خود را برای فرونشاندن درگیری های داخلی در فلسطین به کار گرفته و امید است با توافق طرفهای درگیر، این توطئه هر چه زودتر خنثی شود.

دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به شرایط داخلی رژیم صهیونیستی و شکست این رژیم در مقابل حزب الله لبنان، ناتوانی در مقابل توطئه جدید این رژیم برای هتک حرمت ممسجد الاقصی ساکت نخواهند نشست و پاسخ این بی حرمتی را خواهند داد.