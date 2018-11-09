به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کلاسنگیانی شامگاه جمعه پس از پیروزی شهرداری گرگان مقابل نیروی زمینی در هفته سوم لیگ برتر بسکتبال در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: بازی بسیار سختی بود و از پیروز شدن در این دیدار خوشحالم زیرا با یک بازی کمتر به مکان چهارم جدول صعود کردیم.
وی در خصوص ناهماهنگی بازیکنانش در این دیدار بیان کرد: در دیدار نخست مقابل آویژه صنعت مشهد هم ناهماهنگ بودیم و در گلزنی به مشکل خوردیم اما با اضافه شدن بازیکن آمریکایی این مشکل برطرف خواهد شد.
کلاسنگیانی افزود: بازیکنان ما فقط دو بازی انجام دادهاند و برای جا افتادن در تیم نیاز به زمان دارند، در هر صورت من به بازیکنانم اعتقاد دارم و روز به روز بهتر خواهند شد.
وی ادامه داد: بازیکن آمریکایی که در پست گارد راس بازی میکند به احتمال زیاد به دیدار هفته آینده مقابل پگاه تهران خواهد رسید.
سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در خصوص دیدار هفته چهارم این تیم مقابل پگاه تهران گفت: پگاه تیم بسیار خوب، دونده و چنگندهای است و ما این تیم را دست کم نمیگیریم.
کلاسنگیانی تصریح کرد: دیدار مقابل پگاه در تهران است و سختتر از دیدار امروز ما خواهد بود اما ما فقط برای کسب پیروزی به تهران میرویم.
لازم به ذکر است؛ در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور بعدازظهر جمعه تیمهای شهرداری گرگان و نیروی زمینی تهران در گرگان به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۶۸ بر ۶۱ شهرداری گرگان همراه بود.
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