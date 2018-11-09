تامین ۲ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت زائرسرای خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خباز در نشست با مسئولان شهرداری منطقه ثامن مشهد به منظور رفع مشکلات اعتباری و فنی زائرسرای خراسان شمالی در مشهد مقدس، اظهار کرد: از محل منابع استانداری دو میلیارد تومان اعتبار برای آغاز عملیات ساخت زائرسرای خراسان شمالی در مشهد اختصاص می یابد و امیدواریم یک میلیارد تومان دیگر نیز به زودی برای این امر تخصیص یابد.

خباز افزود: در روزهای آتی نشستی با مدیران اجرایی، صنایع بزرگ و واحدهای تولیدی و خیّران خراسان شمالی در بجنورد برگزار خواهد شد تا هر کدام به فراخور کار و امکانات، بخشی از هزینه اجرای طرح، همچنین تامین مصالح و ماشین آلات ساختمانی را به عهده گیرند.

وی تاکید کرد: اطمینان دارم با تقسیم کار و مدیریت حساب شده و پای کار آمدن تمام دستگاه ها، صنایع و افراد خیّر، این زائرسرا به خوبی ساخته و تجهیز خواهد شد.

استاندار خراسان شمالی بیان کرد: ساخت چنین زائرسرایی برای استفاده زائرانی که تمکن مالی کمتری دارند و امکان بهره مندی آن ها از هتل فراهم نیست، امری واجب و ضروری است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی نیز در این نشست گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تسهیل شرایط زیارت زوار امام رضا(ع) به ویژه اقشار مستضعف، ساخت زائرسراهای استانی در دستورکار استان های مختلف قرار گرفته است.

حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی این پروژه را کاری ماندگار توصیف کرد و از استاندار خواست، خطاب به شهرداری ها، دستگاه های اجرایی و صنایع بزرگ استان دستورات لازم را برای کمک به ساخت این زائرسرا صادر کند.

وی ادامه داد: اگر مردم و خیّران ببینند که اجرای طرح آغاز شده، مشارکت بیشتری خواهند داشت و روند کار تسریع می شود.