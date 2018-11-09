به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر، حسین کاخکی مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک در برنامه ۱۸/۳۰ شبکه خبر با موضوع صعود ۴۵ پله‌ای ایران در نماگر تجارت فرامرزی گفت: اقداماتی که در سال های اخیر در بهبود روند ورود و خروج گمرکی انجام شده، باعث شده تا بانک جهانی رتبه ایران را ارتقا دهد.

وی با اشاره به گزارش اخیر بانک جهانی گفت: بر اساس گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی نسبت به سال گذشته صعود ۴۵ پله ای داشته است که زمان و هزینه روند صادرات و واردات، معیار بانک جهانی در این رتبه بندی است.

کاخکی گفت: بانک جهانی بر اساس برخی شاخص ها و نظر سنجی از فعالان اقتصادی و تجاری، رتبه بندی نماگر تجارت فرامرزی را انجام می دهد.

وی افزود:اقدامات گمرک جمهوری اسلامی ایران در الکترونیکی کردن فرایندهای مربوط به تجارت فرامرزی، در ارتقای نماگر تجارت فرامرزی ایران، موثر بوده است

مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک گفت:همچنین راه اندازی سیستم جامع یکپارچه ترخیص گمرکی و دستیابی به یک سیستم پنجره واحد در ارتقای رتبه ایران نقش ویژه و اساسی داشته است.

در این برنامه همچنین، بهنام امیری سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: بر اساس مجموعه اقدامات انجام شده از جمله یکپارچه سازی روند گمرکی، جایگاه ایران در نماگر تجارت فرامرزی بهتر شده است.

امیری با اشاره به صعود ۴۵ رتبه ای ایران گفت: با توجه به اقدامات انجام شده، رتبه ایران خیلی بهتر از رتبه اعلامی بانک جهانی است.

وی گفت: گزارش بانک جهانی مربوط به سال گذشته است و در سال جاری، اقدامات زیادی در تسهیل صاردات و واردات انجام شده است.

امیری افزود: در سال جاری به فرایند تجاری کشور افزوده شده و زمان و هزینه روند صادرات و واردات، به طور چشمگیری کاهش یافته است.

وی گفت: با روند کنترل سیستمی و به کارگیری تجهیزات پیشرفته کنترلی می توانیم این جایگاه را ارتقا دهیم.

سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: با بهبود سیستم اطلاعاتی و تعامل با­ همه ­ذینفعان و سازمان ها در حوزه فرایند واردات و صادرات، می توانیم زمان و هزینه را کاهش دهیم.