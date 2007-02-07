فراخوان شورای نگهبان برای حضور یکپارچه ملت ایران در راهپیمایی 22بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، در این بیانیه آمده است: مردم مسلمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی در سال پیامبر اعظم (ص) که نشانه وحدت و همبستگی مسلمانان است، روز یکشنبه 22 بهمن ماه باردیگر حماسه خواهد آفرید و یکصدا فریاد "مرگ بر آمریکا" را در فضای ایران طنین انداز خواهد کرد.

اعضا و کارکنان شورای نگهبان نیز ضمن اعلام آمادگی برای حضور در صفوف بهم پیوسته مردم مسلمان یران در راهپیمایی 22بهمن از یکایک مردم انقلابی و حماسه آفرین ایران اسلامی دعوت می کنند با حضور پرشور و گسترده در تظاهرات ضداسکتباری روز یکشنبه پاسخ محکمی به تهدیدات آمریکا و دشمنان اسلام و انقلاب بدهند.