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۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۲۹

فراخوان شورای نگهبان برای حضور یکپارچه ملت ایران در راهپیمایی 22بهمن

فراخوان شورای نگهبان برای حضور یکپارچه ملت ایران در راهپیمایی 22بهمن

شورای نگهبان با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، آحاد مردم را به حضور پرشور و یکپارچه در راهپیمایی ضداستکباری 22 بهمن دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، در این بیانیه آمده است: مردم مسلمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی در سال پیامبر اعظم (ص) که نشانه وحدت و همبستگی مسلمانان است، روز یکشنبه 22 بهمن ماه باردیگر حماسه خواهد آفرید و یکصدا فریاد "مرگ بر آمریکا" را در فضای ایران طنین انداز خواهد کرد.

اعضا و کارکنان شورای نگهبان نیز ضمن اعلام آمادگی برای حضور در صفوف بهم پیوسته مردم مسلمان یران در راهپیمایی 22بهمن از یکایک مردم انقلابی و حماسه آفرین ایران اسلامی دعوت می کنند با حضور پرشور و گسترده در تظاهرات ضداسکتباری روز یکشنبه پاسخ محکمی به تهدیدات آمریکا و دشمنان اسلام و انقلاب بدهند.

کد مطلب 445379

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