به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استودیو «گنبدکبود»، انجمن علمی انیمیشن دانشگاه تهران با همکاری استودیو «گنبدکبود» به مناسبت هفته انیمیشن برنامه‌هایی را تدارک دیده است که از آن جمله می‌توان به برگزاری پرسش و پاسخ با ران دایموند تهیه‌کننده بین‌المللی انیمیشن، نمایش پیام ویدیویی اختصاصی کنستانتین برونزیت هنرمند روس، برگزاری مسابقه داستان‌نویسی برای سریال «روبی و جوجه‌ها» (سریال منتخب جشنواره انسی ۲۰۱۸) و پرسش و پاسخ با محمدرحیم لیوانی مدیر مرکز صبا اشاره کرد.

این کارگاه‌ها و نشست‌ها در دانشگاه تهران از ۱۹ تا ۲۳ آبان ساعت ۱۳ تا ۱۷ برگزار می‌شود و ورود برای عموم آزاد است.

این برنامه‌ها به شرح زیر است:

شنبه ۱۹ آبان

مراسم افتتاحیه و ورکشاپ استودیو «گنبدکبود» با محوریت ایده‌یابی، تبدیل ایده به استوری‌بورد، شخصیت پردازی و اهمیت آن در اولین روز هفته انیمیشن برگزار می‌شود.

همچنین مسابقه داستان‌نویسی و ایده‌پردازی برای سریال انیمیشنی «روبی و جوجه‌ها» از برنامه‌های دیگر این مراسم است. مهلت ارسال آثار تا ۲۲ آبان خواهد بود و اسامی برندگان تا پایان آذر ۹۷ اعلام خواهد شد. ساخت و تولید ۲ طرح برگزیده بادرج نام برنده در تیتراژ به همراه اعطای لوح تقدیر و جایزه نقدی به ارزش ۷ میلیون ریال به هر کدام از برندگان، جوایزی است که برای این مسابقه در نظر گرفته شده است.

یکشنبه ۲۰ آبان

کارگاه بازیگری و خلاقیت با حضور هادی حجازی‌فر بازیگر سینما و تئاتر برگزار می‌شود.

همچنین میزگرد بزرگ انیمیشن با عنوان فرصت‌ها و چالش‌های تحصیل آکادمیک با حضور استادان چهار دانشگاه معتبر کشور از جمله محمدعلی صفورا از دانشگاه تربیت مدرس، بابک نکویی از دانشگاه تهران، کیارش زندی از دانشگاه سوره و علیرضا گلپایگانی از دانشگاه هنر برگزار می‌شود.

دوشنبه ۲۱ آبان

ارتباط ویدیویی و جلسه پرسش و پاسخ با ران دایموند پخش‌کننده و تهیه‌کننده بین‌المللی انیمیشن و برگزار کننده برنامه بین‌المللی The Animation Show of Shows که ۱۹ سال متوالی برگزار می‌شود، به همراه پخش گزیده‌ای از آثار راه‌یافته به نوزدهمین دوره این برنامه بین‌المللی از جمله برنامه‌های روز دوشنبه است.

همچنین در این روز آثار و مستندهای دیده نشده از میشل دودک هنرمند برنده اسکار با اجازه رسمی از پخش‌کننده و نیز آثاری و مستندهایی از کنستانتین برونزیت هنرمند برجسته روس و نامزد اسکار به نمایش در خواهند آمد.

گفتگو با محمدرحیم لیوانی مدیر مرکز صبا درباره صنعت انیمیشن از دیگر برنامه‌های روز دوشنبه خواهد بود.

سه‌شنبه ۲۲ آبان

کارگاه کارگردانی با حضور صفی یزدانیان برگزار می شود، همچنین پیام ویدیویی اختصاصی کنستانتن برونزیت به نمایش درخواهد آمد.

چهارشنبه ۲۳ آبان

کارگاه آموزشی برای نگارش پورتفلیو موثر جهت همکاری با کمپانی‌های انیمیشن‌سازی و ادامه تحصیل در خارج از کشور با حضور بابک نکویی یکی از برنامه‌های آخرین روز هفته انیمیشن در دانشگاه تهران است و در ادامه مراسم اختتامیه به همراه نمایش اختصاصی برخی آثار انیمیشنی و تقدیر از اساتید برگزار خواهد شد.

عموم علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این برنامه به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، تالار ایران، تالار آوینی مراجعه کنند.