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۱۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

رئیس اسبق سازمان اطلاعات عربستان:

عربستان هرگز با تحقیقات بین المللی درباره خاشقجی موافقت نمی کند

عربستان هرگز با تحقیقات بین المللی درباره خاشقجی موافقت نمی کند

رئیس اسبق سازمان اطلاعات عربستان تاکید کرد که ریاض هرگز با تحقیقات بین المللی در خصوص قتل جمال خاشقجی موافقت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ترکی الفیصل» رئیس اسبق سازمان اطلاعات عربستان در سخنرانی خود در پژوهشکده بین المللی صلح در نیویورک گفت: عربستان هرگز و به هیچ عنوان با اجرای تحقیقات بین المللی مستقل در خصوص قتل جمال خاشقجی موافقت نخواهد کرد.

وی در ادامه مدعی شد: عربستان یک سیستم قضایی مستقل و افتخار آمیز دارد.

الفیصل ابراز امیدواری کرد که عربستان تمام حقایق را در خصوص این پرونده اعلام کرده و به تمام سؤالات مربوطه پاسخ دهد.

عربستان پیشتر اذعان کرده بود که خاشقجی در ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول کشته شده است.

کد مطلب 4453973

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