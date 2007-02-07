تیم ملی فوتبال ایران از شکست گریخت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز در دیداری تداکاتی مقابل تیم ملی بلاروس قرار گرفت که با گل دقایق پایانی مهدی رجب زاده شکست را با تساوی عوض کرد.

در این دیدار که از ساعت 17 در ورزشگاه آزادی برگزار شد، رسول خطیبی در دقیقه 6 و مهدی رجب زاده در دقیقه 88 برای تیم ملی ایران گلزنی کردند و ویاچسلاو هلب در دقایق 53 و 60 گلهای تیم بلاروس را به ثمر رساند.

تیم ملی ایران که در نیمه اول فرصتهای خوبی را از دست داد در فاصله کمتر از 8 دقیقه روی اشتباه خط دفاع دوبار دروازه خود را روی حملات تیم بلاروس بازشده دید.

قلعه نویی که نزدیک بود نیمه مربیان را به یوری پنتوس سرمربی بلاروس ببازد با به میدان فرستادن مبعلی و بادامکی سعی کرد با تعدد بازیکن در خط میانی و استفاده از پاسهای عمقی و ارسالهایی که بیشتر از جناح چپ و توسط نیکبخت روی دروازه بلاروس ارسال می شد به گل تساوی دست یابد اما مدافعان مسلط و بلند قد تیم میهمان در دفع این توپها موفق ظاهر شدند.

ضمن اینکه بازیکنان ایرانی با روی آوردن به بازی خشن نشان ضمن فراموش کردن این نکته که بازی با بلاروس یک دیدار دوستانه است، صحنه های ناخوشایندی را در دقایق پایانی این دیدار بوجود آوردند.

در لحظات پایانی مسابقه ارسالهای بسیار دقیق ایمان مبعلی مهمترین تاکتیک ملی پوشان ایران برای فتح دروازه بلاروس بود که بالاخره این تاکتیک در دقیقه 88 موثر واقع شد و ارسال کرنر مبعلی از جناح راست با اشتباه مدافعان بلند قد بلاروس همراه شد تا رجب زاده با حضور به موقع در محوطه 6 قدم حریف با یک ضربه سر گل تساوی را به ثمر برساند.

البته تیم ملی فوتبال کشورمان در وقت های تلف شده می توانست دوبار دیگر توسط رحمان رضایی به گل برسد که یک بار تیر عمودی دروازه و یک مرتبه هم مدافع حریف که روی خط دروازه توپ را دفع کرد مانع از پیروزی تیم ملی ایران در این دیدار شد.