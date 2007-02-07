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۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۲۰:۲۲

هافبک تیم اوساسونای اسپانیا:

دو گل غافلگیرانه خوردیم/ بلاروس فوق العاده بازی کرد

دو گل غافلگیرانه خوردیم/ بلاروس فوق العاده بازی کرد

جواد نکونام گفت: در ابتدای نیمه دوم برای رسیدن به گل برتری تلاش می کردیم اما دو گل تیم بلاروس غافلگیر کننده بود.

به گزارش خبرنگارمهر، هافبک تیم اوساسونای اسپانیا که پس از تساوی مقابل بلاروس درجمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: دیدار با بلاروس بازی تدارکاتی خوبی بود که ما می توانستیم با استفاده از موقعیتهای خود در نهایت نتیجه بهتری را بدست آوریم.

وی ادامه داد: تیم ایران درنیمه دوم عملکرد بهتری داشت و برای رسیدن به گل برتری تلاش می کرد اما دو گل تیم بلاروس غافلگیر کننده بود و باعث شد درنوع بازی تیم تاثیراتی داشته باشد.

نکونام همچنین تاکید کرد: تغییر تاکتیکی تیم ایران در اواخر بازی باعث شد بازیکنان ما در دقایق واپسین مسابقه راه افتاده و اگر بازی ادامه داشت می توانستیم گل برتری را به ثمر برسانیم.

هافبک تیم اوساسونای اسپانیا درپایان تاکید کرد: بلاروس تیم بسیار خوبی بود که بازی فوق العاده ای را مقابل ایران به نمایش گذاشت و در نهایت توانست یک تساوی خانگی را بدست آورد.

کد مطلب 445421

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