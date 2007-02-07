دو گل غافلگیرانه خوردیم/ بلاروس فوق العاده بازی کرد

به گزارش خبرنگارمهر، هافبک تیم اوساسونای اسپانیا که پس از تساوی مقابل بلاروس درجمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: دیدار با بلاروس بازی تدارکاتی خوبی بود که ما می توانستیم با استفاده از موقعیتهای خود در نهایت نتیجه بهتری را بدست آوریم.

وی ادامه داد: تیم ایران درنیمه دوم عملکرد بهتری داشت و برای رسیدن به گل برتری تلاش می کرد اما دو گل تیم بلاروس غافلگیر کننده بود و باعث شد درنوع بازی تیم تاثیراتی داشته باشد.

نکونام همچنین تاکید کرد: تغییر تاکتیکی تیم ایران در اواخر بازی باعث شد بازیکنان ما در دقایق واپسین مسابقه راه افتاده و اگر بازی ادامه داشت می توانستیم گل برتری را به ثمر برسانیم.

هافبک تیم اوساسونای اسپانیا درپایان تاکید کرد: بلاروس تیم بسیار خوبی بود که بازی فوق العاده ای را مقابل ایران به نمایش گذاشت و در نهایت توانست یک تساوی خانگی را بدست آورد.