علی اکبر فرازی سفیر اسبق ایران در رومانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعلل اروپایی ها در ارائه برنامه مکانیسم مالی ویژه ای که برای تداوم همکاری با ایران و حفظ برجام در نظر گرفته شده، اظهارداشت: همزمان با خروج آمریکا از برجام و آغاز موج تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، اروپایی ها در صدد برآمدند که روابط تجاری خود را با ایران کماکان ادامه دهند و این اراده در آنها دیده شد که از تحریم های آمریکا پیروی نمی کنند.

وی گفت: اصل اراده و این علاقه مندی به دلیل حفظ منافع‌شان امر مشهودی بود اما اتفاقی که افتاد این بود که ما شاهد بودیم امکانات و توان اروپایی ها برای عملیاتی کردن خواسته ای که دارند محدود است.

فرازی با بیان اینکه اروپایی ها تلاش دارند مکانیسم مالی جدید تعریف کنند که بر اساس آن دلار در مبادلات تجاری آنها نقشی نداشته باشد، افزود: گذر زمان ثابت کرد که اروپایی ها دستشان در این قضیه باز نیست و توان لازم را ندارند.

سفیر اسبق ایران در رومانی ادامه داد: اروپایی ها نمی خواهند در جنگ تجاری با آمریکا شکست بخورند، اروپایی ها احساس کردند که می توانند برای تداوم همکاری با ایران سازوکار جدید ارائه کنند اما این مکانسیم در عمل دچار مشکلاتی شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات سازوکار مالی جدید اروپا برعهده گرفتن میزبانی آن از سوی کشوری است که بتواند پذیرای دفتر مرکزی آن برنامه و مکانیسم مالی ویژه باشد، افزود: یکی دیگر از مشکلات این است که آنها فکر می کنند در صورت تداوم و اصرار بر ایجاد مکانیسم مالی ویژه، ممکن است تحریم های آمریکا شامل حال آنها هم بشود و موقعیت اقتصادی شان به خطر بیفتد.

فرازی تصریح کرد: گرچه به لحاظ سیاسی اروپایی ها می خواهند برجام ادامه پیدا کند و طبیعی است تمایل آنها به دلیل آنکه برای ایران منفعتی داشته باشد نیست، بلکه برای تامین منافع خود چنین کاری را انجام می دهند، اروپا می داند که بقای برجام و زنده نگه داشتن آن به سود دو طرف است.

سفیر اسبق ایران در مجارستان بیان کرد: اروپا بداند که اگر می خواهد روی پای خود بایستاد و در برابر آمریکا استقلال رأی داشته باشد و تصمیمات خود را بدون تاثیرپذیری از آمریکا اتخاذ کند، باید در مقابل سیاست های کاخ سفید و فشارهای آن کشور ایستادگی کند تا بتواند در نهایت از ظرفیت بالایی که دارد برای ایفای نقشی تاثیرگذار در عرصه بین المللی استفاده کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بدیهی است که صبر ایران بی انتها نیست و از آنجا که برجام بازی بُرد بُردی است، هم ایران و هم اروپا باید در آن احساس پیروزی داشته باشند و اگر ایران به این نتیجه برسد که تعلل اروپا بیشتر از حد معمول شده، قطعا راه های دیگری را دنبال خواهد کرد.