قول کمک مدیرعامل پرسپولیس به دو دانشجوی فرانسوی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ژاپن از ساعت ۱۸:۳۰ امروز شنبه در دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.

علاوه بر ژاپن، مردمی از کشورهای دیگر هم به دنبال تماشای این مسابقه از داخل استادیوم آزادی هستند.

دو دانشجوی فرانسوی که در تهران در رشته ادبیات فارسی مشغول به تحصیل هستند، در داخل ورزشگاه به دنبال تهیه بلیت و ورود به داخل «آزادی» می باشند. از آنجا که تهیه بلیت اینترنتی با کد ملی میسر بوده است، این دو دانشجو نتوانسته اند از این طریق بلیتی بگیرند.

حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که به طور اتفاقی با این دو دانشجو در ورزشگاه روبرو شد، قول داد که شرایط حضور این دو دانشجو را در داخل استادیوم فراهم کند.

وی همچنین درباره بازی گفت: بازیکنان قول دادند نگذارند جام از تهران خارج شود. ان شاءالله به همراه تمام مردم ایران بخصوص هواداران که صاحبان اصلی باشگاه هستند در پایان مسابقه جشن قهرمانی بگیریم.