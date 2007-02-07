برای گرم کردن وقت نداشتم/ نتوانستم همه توانایی ام را به نمایش بگذارم

به گزارش خبرنگار مهر، دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال استقلال تهران که پس از تساوی مقابل بلاروس در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم بلاروس بازی سرعتی و قابل قبولی را به نمایش گذاشت و روی غافلگیری بازیکنان ما به گل برتری دست یافت.

وی ادامه داد: در بین دو نیمه فرصت زیادی برای گرم کردن بدنم نداشتم و وقتی در ابتدای نیمه دوم به میدان رفتم هنوز بدنم شرایط بازی را نداشت به همین دلیل در دقایق ابتدایی این نیمه دو گل خوردم.

طالب لو همچنین تاکید کرد: نتیجه بازی دوستانه اهمیت چندانی ندارد ولی بازیکنان ایران توانستند با ارائه بازی قابل قبول در دقایق پایانی شکست را با تساوی عوض کنند.

دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال استقلال تهران در پایان گفت: نتوانستم همه توانایی ام را به نمایش بگذارم ولی مطمئنا تمام توانایی من این نبود.