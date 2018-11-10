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۱۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۵۳

در حاشیه دیدار پرسپولیس - کاشیما؛

مسئولان ورزش ایران با رئیس فیفا دیدار و گفتگو کردند

مسئولان ورزش ایران با رئیس فیفا دیدار و گفتگو کردند

وزیر ورزش، رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون فوتبال با جیانی اینفانتینو دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم های فوتبال پرسپولیس و کاشیما در فینال هفدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۸:۳۰ امروز شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد تا قهرمان این مسابقات مشخص شود.

جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال که برای تماشای این دیدار بعدازظهر امروز وارد تهران شد، پس از ورود به ورزشگاه آزادی با مسئولان ورزش ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسعود سلطانی فر وزیر ورزش، سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال حضور داشتند.

کد مطلب 4454468
رضا خسروي

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