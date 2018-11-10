مسئولان ورزش ایران با رئیس فیفا دیدار و گفتگو کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم های فوتبال پرسپولیس و کاشیما در فینال هفدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۸:۳۰ امروز شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد تا قهرمان این مسابقات مشخص شود.

جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال که برای تماشای این دیدار بعدازظهر امروز وارد تهران شد، پس از ورود به ورزشگاه آزادی با مسئولان ورزش ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسعود سلطانی فر وزیر ورزش، سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال حضور داشتند.