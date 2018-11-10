عملیات اجرایی حوزه آبخیز تنگ میشی استهبان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس عملیات اجرایی پروژه آبخیزداری منطقه تل (تنگ)میشی شهرستان استهبان در استان فارس از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی آغاز شد.

علی جواهری معاون فنی اداره کل منابع طبیعی فارس گفت: پروژه کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی تل میشی در راستای مقابله با سیل ، فرسایش خاک ،حفظ پوشش گیاهی منطقه و کمک به تامین آب سفره های زیرزمینی با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و ۹۱۵ میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اجراشده است.

وی افزود:جلوگیری از هدر رفت رواناب های سطحی و ذخیره سازی این آب ها برای استفاده در ماه های خشک سال ، جلوگیری از وقوع سیلاب و خسارت به مناطق شهری و روستایی، تغذیه آب های زیر زمینی مناطق اطراف بخش رونیز و احیاء و افزایش پوشش گیاهی از جمله اهداف اجرای این پروژه آبخیزداری است.

جواهری با اشاره به مساحت تحت پوشش این حوزه به میزان ۴۷۰۰ هکتار تصریح کرد: شهرستان استهبان از جمله مناطق اولویت دار اجرای طرح های آبخیزداری است چراکه اجرای این طرح ها علاوه بر تغذیه چاه های کشاورزی روستاهای اطراف موجب رونق اقتصاد باغی و کشاورزی این شهرستان نیز خواهد شد.

وی حجم عملیات اجرایی بکار رفته در حوزه تل(تنگ) میشی استهبان را شامل چهار هزار و ۵۰۰ مترمکعب عملیات سنگی-ملاتی، ۱۴ هزارو ۹۵۲ متر مکعب حجم عملیات خاکی عنوان کرد وگفت: با بهره برداری از این پروژه سالانه ۵۰ هزار متر مکعب روان آب قابل استحصال است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی فارس در ادامه ضمن تاکید بر نقش موثر مشارکت مردم در روند اجرای پروژه های منابع طبیعی در استان اظهار امیدواری کرد: با تخصیص اعتبارات بیشتر در حوزه های آبخیز شهرستان استهبان شاهد اجرای بیشتر پروژه های زیر بنایی و نیز کاهش اثرات تخریبی بلایای طبیعی در این راستا باشیم.

شهرستان استهبان حدود ۵۵ هزار هکتار جنگل و ۱۰۰ هزار هکتار مرتع مشجردارد و دارای ۳ حوزه آبخیز بزرگ است.