شیراز نیازمند مطالعات جامع حمل و نقل است

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر نواب قائدی خرید اتوبوس‌های جدید، اصلاح دستورالعمل تاسیس شرکت‌ها و بحث نحوه واگذاری و فروش اتوبوس‌ها را از اقدامات مطلوب در حوزه حمل و نقل عمومی در شورای پنجم برشمرد و افزود: این اقدامات اهدافی از قبیل کمک به شرکت‌ها و رانندگان بهره بردار، ایجاد شرایط مساعد و آسان ادامه کار در حوزه حمل‌ونقل عمومی برای رانندگان و رفاه حال شهروندان را دنبال می‌کند.

رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به نقش و جایگاه سازمان‌ها به ویژه شهرداری‌ها، در توسعه حوزه حمل و نقل و هوشمندسازی آن، تصریح کرد: حوزه حمل‌ونقل عمومی ارتباط تنگاتنگی با شهروندان دارد و از حوزه‌هایی است که پیشانی شهرداری محسوب می‌شود، بنابراین هر شهرداری که بتواند در این زمینه فعالیت خوبی داشته باشد، خدمت بزرگی به مردم کرده است.

قائدی افزود: بحث BMS و هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل عمومی که هم خواسته به حق رانندگان و هم شهروندان است در دنیای امروز به شکل مدرن به کار گرفته می‌شود که در این راستا فاز نخست هوشمندسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کلانشهر شیراز اجرا شده و انتظار می‌رود اجرای فازهای بعدی این طرح از سوی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به تصمیمات کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز برای خرید اتوبوس‌های جدید افزود: جلسات مختلفی با سرمایه‌گذاران مربوطه برگزارشد که در نظر داریم با ادامه این جلسات در راستای نوسازی سایر ناوگان اتوبوسرانی وتوسعه بخشهای این حوزه گام برداریم.

وی ادامه داد: خرید اتوبوس‌های جدید وضعیت مطلوبی را برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی به همراه خواهد داشت.

قائدی خاطر نشان کرد: حمل‌ونقل عمومی و جابجایی افراد، فعالیتی مهم برای هر جامعه انسانی به شمار می‌آید و تأثیرات عمده‌ای بر روی الگوهای زندگی و تعاملات اجتماعی مردم خواهد داشت.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی ایستگاه‌های اتوبوس در سطح کلانشهر شیراز افزود: با توجه به اینکه در سیستم حمل‌و نقل عمومی، بحث ایستگاه‌های اتوبوس یکی از اجزای مهم به شمار می‌رود، لازم است این ایستگاه‌ها بر اساس چگونگی توزیع جمعیت، به گونه‌ای مکان یابی شوند که علاوه بر افزایش دسترسی کاربران به نقاط مختلف شهر، زمان سفر را نیز برای آنها کاهش دهد.

قائدی ادامه داد: ایستگاه‌های اتوبوس همچنین باید دارای تسهیلات و امکانات ویژه مسافران باشند که در این راستا نیز مذاکرات خوبی با سرمایه گذاران این عرصه صورت گرفته و به جد پیگیر این موضوع هستیم.

وی خاطرنشان کرد: به منظور بهبود خدمات رسانی در حوزه حمل و نقل عمومی باید طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر شیراز و مطالعه حمل و نقل همگانی یکپارچه تکمیل و انجام شود و بر اساس آن همپوشانی خطوط و برنامه زمانبندی آنها اصلاح شود.

قائدی بر ضرورت فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم برای استفاده مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی تاکید کرد و افزود: اگر می‌خواهیم مردم را به استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی تشویق کنیم، باید ابتدا زیرساخت‌ها را فراهم سازیم که آسایش، امنیت و سرعت در جابجایی را به همراه داشته باشد و آن زمان هست که میتوانیم از مردم بخواهیم که از وسیله نقلیه شخصی خودشان استفاده نکنند.

وی در خصوص بخش تاکسیرانی ادامه داد: ما از آغاز دور پنجم شورا، بحث آنلاین شدن تاکسیها را مطرح کردیم که با تلاشهایی که در این خصوص صورت گرفته، این طرح نیز در مراحل پایانی است.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: با این اقدام و بکارگیری روشهای نوینی از جمله توسعه الکترونیکی پرداخت کرایه، مشکل پول خرد نیز حل شده و ضمن رعایت بیشتر در نرخ گذاری خدمات، در نظر داریم مشکلات رانندگان تاکسی را نیز رفع کنیم.

قائدی بر ضرورت تکریم رانندگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی تاکید کرد و افزود: تکریم مردم همواره سرلوحه کار شورای پنجم است و برای بررسی درخواست‌ها و رفع نیازهای مردم همواره درب اتاقم به روی مردم باز است.

وی خاطر نشان کرد: سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر نیز می‌تواند با بکارگیری این شیوه به عنوان رویکرد اصلی شورا رضایتمندی مردم را فراهم کند.