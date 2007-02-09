گویش و فرهنگ مازندرانی در سوئد تدریس می شود

دکتر کریم سلیمانی با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود : در این قرارداد که میان دپارتمان ایران شناسی دانشگاه آپسالا و گروه ادبیات فارسی دانشگاه مازندران منعقد شد بر ایجاد کرسیهای مربوط به زبانها و گویشهای مختلف ایرانی با استفاده از کار میدانی، جمع آوری گویشها و جنبه های مختلف مردم شناسی تاکید شد.



وی تصریح کرد : مطابق این تفاهم نامه تدریس گویش و فرهنگ مازندرانی در اولویت قرار گرفته و دانشگاه آپسالا با استقبال از این پیشنهاد، خواستار اعزام استاد به این دانشگاه برای آموزش، 10 واحد تحت عنوان گویش و فرهنگ مازندرانی به دانشجویان سوئدی شد.



سلیمانی، تبادل استاد،دانشجو،اعزام استادان برای گذراندن دوره های فرصت مطالعاتی و گسترش همکاریها در خصوص گرایشهای مختلف تکنولوژی از جمله فناوری اطلاعات،توسعه موبایل همچنین رشته های کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست،برگزاری کارگاههای آموزشی و پروژه های تحقیقاتی مشترک را از جمله دیگر مفاد این قرارداد برشمرد.



سلیمانی ضمن اشاره به گسترش همکاریهای بین المللی دانشگاه مازندران در سالهای اخیر از سفر یک هیات از دانشگاه گلاسکو انگلستان در تاریخ 23 بهمن سال جاری خبر داد و افزود : مفاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه گلاسکو و پس از عقد قرارداد قانونی متعاقبا اعلام خواهد شد.



دانشگاه آپسالا از جمله دانشگاههای معتبر قاره اروپا به شمار می رودکه در شهر آپسالا قرار دارد و دارای 40 هزار دانشجو است.