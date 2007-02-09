به گزارش خبرنگار مهر، اولین نکته استمرار تمایل معتمدی به آزمودن قالب های روایی جدید است که پس از ژانرهای معناگرا و درام اجتماعی، اینک به کمدی آن هم از نوع شلوغش روی آورده. نکته دوم اصرار مدام بر تزریق لایه های چندگانه فکری و فلسفی به داستانی است که ظرفیت حمل معانی مفاهیم اینچنینی را ندارد که نتیجه طبیعی این امر مصادره مصالح و عناصر سازنده چارچوب روایی فیلم به نفع تعنیات ذهنی کارگردان و به تبع آن سردرگمی بیننده در مقابل هزارتوی آدم ها و موقعیت هاست.

تعدد شخصیت های داستانی، استفاده از مجموعه بازیگران صاحبنام و حرفه ای برای نقش های اصلی و اغلب نقش های فرعی و صد البته سروکله زدن با میزانسن های شلوغ و پیچیده را هم باید بر این مجموعه مسیرها افزود که در کل ویژگی های عمومی سینمای احمدرضا معتمدی را شکل می دهند. سینمایی پرزحمت و پرخرج که در یک سیستم طبیعی عرضه و تقاضا قاعدتا باید بتواند گلیم خودش را از آب بکشد تا یارای ماندن داشته باشد و این ممکن نمی شود مگر در اثر داشتن تماشاگران و تهیه کننده ثابت که به عنوان حاشیه امن فعالیت فیلمساز، موجبات استمرار حضور او در عرصه تولید را فراهم کند و به عنوان مخاطب، پذیرای دیدگاهها و علایق فکری و فرهنگی او باشند.



معتمدی خوشبختانه مورد دوم را (تهیه کننده ثابت) دارد و ظاهرا با سرمایه گذاری تلویزیون ـ که از قضا مناسب ترین گزینه برای تبلیغ فیلم هم هست ـ آثارش را می سازد. معتقدم فروش قابل قبول فیلم قبلی او (دیوانه از قفس پرید) ارتباطی تام با توانایی و ضریب نفوذ این تهیه کننده به دلیل قدرت تبلیغ وسیع داشت، وگرنه در ایران تهیه کننده ای نداریم که از پس پرداخت هزینه پخش آگهی های این فیلم (و تولیدات دیگر سینمای صدا و سیما) برآید و تازه اگر هم چنین باشد، آن وقت دیگر فروش فیلم تنها تناسبی با هزینه های تولید و تبلیغش ندارد.



اما از طرف دیگر محتوای عرضه شده در آثار معتمدی هم از جنسی است که جز از طریق تعبیرها و تحلیل های سازنده اثر راه به گیرنده های مخاطب نمی برد و صرف نظر از فرازهای پندآمیز و چندپهلویی که به عنوان دیالوگ بر زبان شخصیت های او جاری می شوند ـ و گاه بیشتر مناسب ثبت در دفتر و خاطرند تا بنای سیر دراماتیک یک فیلم ـ چیز چندانی در یاد تماشاگران باقی نمی گذارند.



"قاعده بازی" از این لحاظ که نوع عام تری از کمدی را مد نظر دارد در این مسیر آسیب پذیرتر نشان می دهد. دغدغه همیشگی معتمدی که به نوعی به هویت و ریشه ها و خاستگاههای آدم ها مربوط می شود، این بار در قالب نمایش دو خانواده با منشا پدر واحد ارائه شده که یکی در بالاترین و دیگری در پائین ترین سطوح طبقاتی جامعه هستند، ولی این هر دو برخلاف طینت پدر در ولعی بی پایان برای کسب مال دنیا غوطه می خورند.



پائین نشین ها طایفه ای حرفه ای از رندان جیب بر و آفتابه دزدند و بالاسری ها همین موقعیت را در سطحی کلان نمایندگی می کنند. از جمله خرق عادت های فیلمساز در تیپ سازی شخصیت هاست که انواع گونه های مفلوک و خنده دار را در میان خیل گدایان جای داده (برخلاف سنت رایج در فیلم فارسی) والبته در ترسیم سیمای کمیک برای پولدارها به سنت های معهود سینمای ایران وفادار است.



به هر حال این هر دو گروه چه کلیشه ای و چه خلاق ترسیم شده باشند، در تالیف معانی مستقر مورد نظر معتمدی ناتوانند. در واقع تعدد این شخصیت ها و ظرفیت زیادی که هر یک برای کشیدن بار کمیک فیلم (سکانس به سکانس) دارند، ظاهرا معتمدی سناریست را از استفاده متعادل و متناسب از کدام بازداشته است. به هر حال فراموش نکنیم که در اندازه های سینمای ایران، اغلب بازیگران این فیلم قبلا به تنهایی و دفعات بار کمیک یک فیلم یا مجموعه تلویزیونی را به دوش کشیده اند و حجم حضورشان در کنار یکدیگر توقعی در بیننده ایجاد می کند که عملا برآورده نمی شود. مثل مقدماتی که فیلم در چند سکانس ابتدایی می چیند (معرفی نارگیل و فرشته و عشق شان به یکدیگر که زمینه ساز حوادث فیلم است) و دیگر تا سکانس پایانی تقریبا فراموش می شود.



آدم های فیلم مثل بابا اسی، عمه، نارگیل، ابوالهول، صنعت، مباشر، کارآگاه احمق و دستیارش و ... همگی نه در قالب تیپ می گنجند و نه شخصیت و به نظر می رسد هر کدام نماینده دیدگاه خاص یا یک خط فکری ویژه اند که مورد نظر کارگردان بوده و متاسفانه به دلایل ذکر شده تلقی مثبتی از علت حضوری اش قابل تصور نیست. همانطور که در چینش پرتعداد بازیگران، چند انتخاب نابجا مثل نقش هایی دستیار کارآگاه و رقیب عشقی خنگ و تپل نارگیل به شدت توی چشم می زند و توازن را به هم می ریزد.



بعضی انتخاب های خنده ساز مثل شوخی های دم دستی با تم های موسیقایی معروف تاریخ سینما (با اجرای توسط سازهای ایرانی) در محدوده دنیای کمیک فیلم نمی گنجند. بالاخره فانتزی و تخیل هم قوانین خود را دارد و نمی شود به بهانه عبور از منطق واقعگرایی، مجموعه ای از سبک ها و شیوه ها را کنار هم ریخت و در نهایت حرف اصلی را هم گم کرد و به نشاندن خنده ای آسان بر لبان مخاطب اکتفا کرد. "قاعده بازی" را باید در نمایش عمومی دید و دوباره و چندباره ارزیابی کرد. فیلم قطعا با استفاده از فاکتورهای تهیه و تولید فروش موفقی خواهد داشت، اما باید دید در راستای ارتقاء سینمای معتمدی هم هست یا نه.

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پیمان شوقی