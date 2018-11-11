گِل لغزش در نزدیکی ریودوژانیرو برزیل جان ۱۰ تن را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، مقامات برزیل اعلام کرد که در اثر گِل لغزش در نزدیکی شهر «ریودوژانیرو» پایتخت برزیل ۱۰ تن کشته و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند.

«روبرتو روبادی» رئیس دپارتمان دفاع غیرنظامی ریو به شبکه تلویزیونی گلوبو گفت که این گِل لغزش در شهر «نیتروی» برزیل و در پی بارشهای متوالی و سنگین حاصل شده است.

وی همچنین گفت که شماری از افراد به دلیل سقوط یک تخته سنگ بزرگ بر روی شش خانه در منطقه «بوآ اسپرانکا» کشته شده اند.

نیروهای امداد و نجات برزیل در تلاش برای یافتن قربانیان و نجات یافتگان گرفتار در زیر آوار و گل و لای هستند.