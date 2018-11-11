استان سمنان ۷۱ کتابخانه دارد/ افتتاح کتابخانه در روستای نام نیک

نورعلی غلامحسین سماکوش در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه محرومیت‌زدایی از کتابخانه‌های عمومی روستایی در دستور کار کتابخانه‌ها قرار دارد، تأکید کرد: در استان سمنان ۷۰ باب کتابخانه عملیاتی وجود دارد که یک باب کتابخانه روستایی در نام نیک نیز طی این هفته به جمع آن‌ها افزوده می‌شود تا تعداد کل کتابخانه‌ها با عدد ۷۱ برسد البته باید گفت از سال ۹۲ تا کنون هفت باب کتابخانه در استان تأسیس‌شده است.

وی بابیان اینکه ۲۴باب کتابخانه روستایی و ۴۷باب کتابخانه شهری میزبان ۶۱هزار نفر عضو در سطح استان سمنان هستند، افزود: توسعه و تجهیز کتابخانه‌ها در حوزه منابع، تجهیزات کتابخانه‌ای و توانمندسازی کتابداران این کتابخانه‌های عمومی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی در کتابخانه روستایی باهدف ترویج فرهنگ مطالعه و جذب مخاطبان به‌ویژه کودکان و نوجوانان و برگزاری کلاس‌های خلاقیت، مشاوره کتاب، کارگاه داستان‌نویسی، مسابقه کتاب‌خوانی اجرای طرح باهم بخوانیم و ... در زمره برنامه‌های اداره کل کتابخانه‌ها در این کتابخانه‌های عمومی بوده است.

برگزاری ۴۰۰ ویژه‌برنامه

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان بابیان اینکه دو راه برای حمایت کتابخانه‌ها وجود دارد، تأکید کرد: در قانون تصویب‌شده است نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها به کتابخانه‌ها داده شود اگر این امر محقق شود بسیاری از مشکلات کتابخانه‌ها در حوزه مالی رفع می‌شود.

سما کوش بیان کرد: راه دوم استفاده از ظرفیت خیران است که می‌توانند ما را به سمت مشارکت در ساخت و تجهیز کتابخانه‌های عمومی همراهی کنند چراکه معتقدیم رابطه مستقیمی بین کتابخانه‌ها و شکل‌گیری فرهنگ اجتماعی قرار دارد و اگر این حمایت‌ها در حوزه کتابخانه‌ها به‌خصوص روستایی قرار گیرد، رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه را مشاهده خواهیم کرد.

وی درباره برنامه‌های روز کتاب و کتاب‌خوانی و کتابدار افزود: بیش از ۴۰۰برنامه فرهنگی ازجمله اولین همایش مؤلفان و نویسندگان دستگاه‌های اجرایی استان سمنان افتتاح کتابخانه روستای نام نیک، اختتامیه کتابخانه‌ای برگزیدگان هشتمین جشنواره کتاب‌خوانی رضوی و تقدیر از ۳۶۷نفر در رده‌های سنی کودک، نوجوان، بزرگسالان و بخش خانوادگی و ... برگزار می‌شود.