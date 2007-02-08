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۱۹ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۴۹

وزیر امور خارجه آمریکا :

چاوز در مسیر نابودی کشورش گام برداشته است

چاوز در مسیر نابودی کشورش گام برداشته است

وزیر امور خارجه آمریکا، رئیس جمهوری ونزوئلا را متهم کرد که کشورش را از نظر سیاسی و اقتصادی نابود می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاندولیزا رایس شب گذشته گفت : هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در مسیر نابود کردن کشورش از نظر اقتصادی و سیاسی گام برداشته است.

رایس در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اظهار داشت : اعتقاد راسخی دارم به اینکه رئیس جمهوری ونزوئلا واقعا در مسیر نابودی کشورش از نظر اقتصادی و سیاسی قرار دارد.

وی در عین حال تمایل خود را برای خودداری از جنگ لفظی با چاوز که از سرسخت ترین دشمنان آمریکا به شمار می رود؛ ابراز کرد.

رایس به هنگام ارائه بودجه وزارت امور خارجه آمریکا برای سال 2008 گفت : ما می خواهیم از یک چیز اجتناب کنیم و آن اینکه به سمت رویارویی لفظی با رئیس جمهوری ونزوئلا کشانده نشویم، زیرا این مسئله مانع توجه ما به برنامه مثبت خود که در آمریکای لاتین اجرا می کنیم؛ می شود.

روابط ونزوئلا و آمریکا از زمان به قدرت رسیدن هوگو چاوز در ونزوئلا که طرفدار سیاستهای چپ و ضد آمریکایی کوباست متشنج شده است .

آمریکا همچنین بزرگترین شریک تجاری ونزوئلا است ؛ کاراکاس 11 درصد تمام وادارات نفت واشنگتن را تامین می کند.

کد مطلب 445482

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