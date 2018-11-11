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۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲

مدیرکل ارشاد استان همدان:

ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه الزامی اجتماعی است

ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه الزامی اجتماعی است

همدان - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تاکید بر اینکه ترویج فرهگ کتاب‌خوانی در جامعه یک الزام اجتماعی است، گفت: ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی به توسعه استان همدان کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر  با بیان اینکه برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در یک جامعه نیاز به توجه به فرهنگ و هنر و در راس آن اندیشه و قلم است، گفت: در این بین توجه به کتاب و فرهنگ کتاب‌خوانی می تواند بهترین گزینه باشد.

وی با اشاره به اینکه ایران با داشتن قدمت فرهنگی یکی از کهن ترین کشورهای دنیا است، عنوان کرد: دین اسلام بر پایه معجزه ای قرار دارد که کتاب خدا نام گرفته و با توجه به این موضوع و پیشینه درخشان تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران اسلامی ضروری است که با همکاری و همیاری همه دستگاه ها و آحاد جامعه به اعتلای روز افزون فرهنگ کتاب و کتابخوانی کمک کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ادامه اضافه کرد: ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی یک برنامه عقلانی و حتی یک حکم دینی است که نقش بسزایی در توسعه پایدار جامعه دارد.

درویش نژاد ترویج فرنگ کتاب‌خوانی در جامعه را یک الزام اجتماعی عنوان کرد و افزود: با ترویج این امر به طور قطع بسیاری از ناهنجاری ها، آسیب های اجتماعی و زشتی ها در جامعه از بین می رود.

وی با بیان اینکه هر چه مطالعه و تفکر و آگاهی در جامعه بیشتر باشد میزان مراجعه به مراجع قضایی و مسائل حقوقی کم تر می شود، عنوان کرد: راه علاج آسیب های اجتماعی ترویج کتاب‌خوانی در جامعه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ادامه عنوان کرد: دستگاه های فرهنگی و مسئولان و متولیان فرهنگی باید تلاش و تمهیداتی را برای گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه انجام دهند و از همین رو اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه های مختلفی را در نظر دارد.

درویش نژاد در همین خصوص بیان کرد: گسترش  فضای کتابخانه ای با همکاری اداره کل کتابخانه‌ها، ایجاد فضای زیبا در کنار کتابخانه‌ها، قرار دادن کتاب در محیط‌هایی عمومی همچون بیمارستان ها، اتوبوس و  در مجموع در لایه های مختلف اجتماع را از جمله برنامه ها است.

کد مطلب 4454859

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