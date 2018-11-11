لاریجانی پیروزی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی کسب نتایج درخشان و رکوردشکنی در مسابقات وزنه برداری بزرگسالان جهان اوزان مختلف را تبریک گفت.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
کسب نتایج درخشان و رکوردشکنی در اوزان مختلف و مقام سوم تیمی در مسابقات وزنه برداری بزرگسالان جهان توسط پولاد مردان کشورمان موجب خوشحالی گردید .
ضمن عرض خداقوت و تبریک این دستاورد مهم به مردم بزرگوار ایران، اعضای تیم و کادر فنی، امیدوارم با حمایت از ورزشکاران ،همواره شاهد موفقیت آنان در تمامی عرصه ها باشیم .
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
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