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۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

در پیامی؛

لاریجانی پیروزی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان را تبریک گفت

لاریجانی پیروزی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان را تبریک گفت

رئیس مجلس کسب نتایج درخشان و رکوردشکنی در اوزان مختلف و مقام‌ سوم تیمی در مسابقات وزنه برداری بزرگسالان جهان توسط وزنه برداران کشورمان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی کسب نتایج درخشان و رکوردشکنی در مسابقات وزنه برداری بزرگسالان جهان اوزان مختلف را تبریک گفت.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کسب نتایج درخشان و رکوردشکنی در اوزان مختلف و مقام‌ سوم تیمی در مسابقات وزنه برداری بزرگسالان جهان توسط پولاد مردان کشورمان موجب خوشحالی گردید .

ضمن عرض خداقوت و تبریک ‌این دستاورد مهم به مردم بزرگوار ایران‌، اعضای تیم و کادر فنی، امیدوارم با حمایت از ورزشکاران ،همواره شاهد موفقیت آنان در تمامی عرصه ها باشیم .

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 4454919

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