آیه روز:

یا ایها الذین آمنوا کونوا قَوامین الله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون .

اى اهل ایمان همواره در همه امور قیام کننده براى خدا و گواهان به عدل و داد باشید. نباید دشمنى با گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نورزید، عدالت کنید که آن به پرهیزکارى نزدیک تر است و از خدا تقوا کنید، زیرا خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است .

سوره مائده، آیه 8

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

من علم علما فله اجر من عمل به الی یوم القیامه .

هر کس دانشی آموزش دهد، تا قیامت پاداش کسی را دارد که به آن علم، عمل می کند .

ارشاد القلوب، جلد اول، ص 14

امام حسین(ع):

من جاد ساد .

هر که بخشنده باشد، آقایی کند .

کشف الغمه، ج 2، ص 242

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:

لاتدخروا انفسکم نصیحة، و لا الجند حسن سیرة، و لاَالرعیةَ معونة، و لادین الله قوة.

از خیرخواهى نسبت به خویش، و خوش رفتارى با لشگر اسلام و یارى رساندن به رعیت و تقویت دین دریغ مکنید.

امام سجاد(ع):

الحمد لله الاول بلا اول کان قَبله، والاخر بلا اخر یکون بعده، الذى قَصرت عن رؤیته ابصار الناظرین، وعجزت عن نعته اوهام الواصفین .

حمد خدائى را که اول همه آثار هستى اوست و قبل از او اولى نبوده و آخر است بى‏آنکه پس از او آخرى باشد، خدایى که دیده بینندگان از دیدنش قاصر و اندیشه و فهم وصف کنندگان از وصفش عاجز است.